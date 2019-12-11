马来西亚二手车交易平台 Carsome 完成 C 轮 5000 万美元融资

马来西亚的汽车交易平台 Carsome 今天宣布完成新一轮的 5000 万美元融资。这笔资金将用于发展东南亚市场业务，以及提高竞争力。

三菱日联金融集团有限公司 (MUFG) 的全资子公司 MUFG Innovation Partners (MUIP)、大和证券集团的私募股权部门 Daiwa PI Partners 、美国风险投资机构 Endeavor Catalyst 、中国投资机构活水资本（Ondine Capital）等新投资方，以及现有投资人戈壁创投和印尼的 Convergence Ventures 参与了这轮投资。这轮融资过后，这家四年历史的初创公司完成了 8500 万美元的总融资额。

拥有约 700 名员工的 Carsome 是东南亚最大的二手汽车交易平台，业务覆盖马来西亚、印度尼西亚和泰国的多个城市，平台入驻 6000 多家经销商，上架超过 40000 辆汽车，交易额超过 3 亿美元。

2015 年成立的 Carsome ，总部位于马来西亚。据公司介绍，Carsome 如今已是东南亚最大的二手车交易平台。每年交易超过 4 万辆汽车，交易额超过 3 亿美元。Carsome 平台旨在简化从检查、估价、投标、付款、汽车销售的流程。关于 Carsome 的业务特点，据介绍，Carsome 目前采用的是 C2B 模式，即车主（卖方）通过 Carsome 的平台将汽车卖给二手车经销商。此外，在明年的前两个季度， Carsome 会将模式调整为 C2B2C ，即新增了为平台上的经销商用户找到 C 端买方的服务。截至目前， Carsome 的业务覆盖了马来西亚、泰国、印尼和新加坡的 50 多个城市的 6 千多家经销商。

目前 Carsome 采用在线拍卖模式，客户提交出售申请，经过员工审核之后第二天就能上架，审核员甚至可以直接上门检查。这样做的好处是二手车商可以在固定时间登录平台查看新增车款，同时也让卖家快速出手。

拍卖这种形式在一些时候可以让卖家赚得比预期要多。 我的前同事 Jon Russell 也说过 ，这种动态定价让他们有别于其他固定价格销售平台。

Carsome 的联合创始人兼首席执行官 Eric Cheng 告诉 TechCrunch，他们要打破市场的信息不透明与不对等，提高交易效率。

他还说：“我们将努力建立品牌和标准，并在市场倡导诚信透明、标准化服务和质量保证。做买卖双方都可以信赖的交易平台。”

除过 Carsome，东南亚二手车交易市场还有包括新加坡的 Carro， 印度尼西亚的 BeliMobilGue 和 Carmudi 在内的许多同业者。而在完成这笔融资之后，Carsome 计划进入菲律宾等其他东南亚市场。

Eric Cheng 表示，Carsome 的愿景是成为 “汽车交易业的维萨和万事达，与合作伙伴建立一个完善的生态，为东南亚的消费者提供最佳体验。”

Carsome raises $50M for its used-car sales platform in Southeast Asia