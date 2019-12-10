自动驾驶车辆操作系统初创公司 Apex.AI 获得沃尔沃投资

Volvo 正对美国的 Apex. AI 进行投资。Apex. AI 是一家致力于开发可用于车辆生产的机器人操作系统初创公司，由自动化系统工程师 Jan Becker 和 Dejan Pangercic 创建，去年 11 月完成 1550 万美元 A 轮融资，并透露公司重点开发机器人操作系统（Robot Operating System）开源中间件企业版。

目前 Apex.AI 主页上有两种产品——Apex.OS 以及 Apex.Autonomy。 Apex.OS 侧重于提供一套易于集成的 API，可以使汽车制造商等公司获得完全认证的自动驾驶技术，而 Apex.Autonomy 更侧重于为那些想利用感知、定位、路径规划等自主技术的人提供特定元素和组件。

Volvo 集团风险资本代理首席执行官 Anna Westerberg 也是汽车制造商 Connected Solutions 的高级副总裁，他在新闻稿中宣布称，Volvo 集团 “很高兴投资于一家能够更容易开发安全认证系统的公司。” 通过提供符合行业标准安全要求的系统，Apex.AI 有望加速自动驾驶系统投入生产车辆的过程，不管是商用车辆还是消费者车辆。

投资财务细节并没有对外披露，Volvo 集团只表示，这对整个公司的 “收益或财务状况”“没有重大影响”。这样的说法并没有多大意义，只是因为还不够重要，目前还不需要披露细节。但对于一家大型跨国汽车制造商以及一家成立两年的硅谷初创公司来说，这仍意味着一大笔钱。

翻译：夏慧

https://techcrunch.com/2019/12/05/volvo-invests-in-autonomous-vehicle-operating-system-startup-apex-ai-though-its-vc-arm/