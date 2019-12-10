新加坡电动滑板车创业公司 Neuron Mobility 完成 1850 万美元融资

总部位于新加坡的创业公司 Neuron Mobility 已完成了一轮 1850 万美元的融资。该公司希望在国际市场上扩大电动滑板车业务。1 个月前，新加坡刚刚完成了艰难的监管调整。

最新的 A 轮融资由金沙江创投和澳大利亚最大的风险投资公司 Square Peg 共同参与。金沙江创投是中国网约车巨头滴滴出行的第一家机构投资方。

此前的投资方 SeedPlus 和 SEEDS Capital 也参与了此轮融资。到目前为止，这家成立 3 年的创业公司已融资约 2350 万美元。

Neuron Mobility 从新加坡起步，运营着同名的电动滑板车平台。最近，该公司已将业务拓展至马来西亚、泰国、澳大利亚和新西兰的城市。

在所有市场，Neuron 的电动滑板车使用价格都不高。例如在澳大利亚布里斯班，使用价格为 1 澳元，外加每分钟 0.38 澳元。

这些电动滑板车的时速可以达到 25 公里，同时在某些地方，例如靠近学校时会自动减速。该公司联合创始人及首席执行官扎查里·王（Zachary Wang）表示，Neuron 与市议会密切合作，了解这些电动滑板车应该如何运营。

Square Peg 的图沙尔·罗伊（Tushar Roy）表示：“与城市合作的文化渗透在 Neuron 中。该公司的整体基因是与当地管理者密切合作，以安全、可持续的方式为市民提供新的出行解决方案。”

Neuron 的滑板车每次充电可行驶 60 公里。这些滑板车配备了可更换电池。在行程结束后，用户可以将滑板车停放在任何停车场或合适的位置。Neuron 有许多人员负责为这些滑板车更换电池。

与印度的电动滑板车和电动自行车创业公司 Bound 和 Yulu 类似，Neuron 也设计电动滑板车，但依靠中国工厂去生产。Yulu 最近与 Bajaj Auto 签订了战略合作，由这家印度汽车制造巨头来负责生产。

翻译：维金

Singapore’s Neuron Mobility raises $18.5M to bring its electric scooters to more international markets