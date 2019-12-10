成立 6 年的风投公司 SignalFire 完成 5 亿美元资金募集

SignalFire 是一家成立 6 年、总部位于旧金山的风险投资公司，以挖掘具备可操作性的数据而知名。该公司刚刚完成了两只基金的募集，总计获得了 5 亿美元的投资承诺。

其中之一是 2 亿美元的 “种子” 基金。SignalFire 将使用这只基金投资新成立的创业公司，投资规模最多为 500 万美元。另一只是 3 亿美元的成长型基金，用于追加投资 SignalFire 的被投公司。这些公司已经完成了初始阶段的发展，需要成长型投资。

对这家年轻的公司来说，这两只基金的成立是重要一步。2015 年，该公司完成了首只基金的募集，规模为 5300 万美元。2017 年，SignalFire 的两只基金又完成了 3.3 亿美元的资金募集。

该公司创始人克里斯·法尔莫（Chris Farmer）曾在 Bessemer Venture Partners 和 General Catalyst 工作多年。他表示，还有更多投资者想要给 SignalFire 的基金提供资金。目前，SignalFire 共有 30 名员工，包括一个工程和数据科学部门，一个专门负责被投公司运营的部门，以及一个实际从事风险投资的部门。

SignalFire 的风险投资部门除法尔莫之外还有 3 名一般合伙人。其中，甲骨文和谷歌前软件工程师伊利亚·吉尔诺斯（Ilya Kirnos）从一开始就加入 SignalFire，担任公司首席技术官。维恩·胡（Wayne Hu）于 2015 年加入 SignalFire，目前负责公司的种子阶段投资。沃尔特·科特沙克（Walter Kortschak）在私募股权公司 Summit Partners 工作 26 年后，于 2016 年加入该公司，建立了在美国西海岸的投资业务。

SignalFire 是一家相信自己直觉的公司。法尔莫表示，该公司的投资超过 2000 万美元，或者说 “在这个范围内”。投资的公司包括推送通知工具公司 OneSignal、将零售商与按需劳动者联系在一起的平台 Jyve、为小学开发通信应用的公司 ClassDojo、基于云计算的应付账款系统开发商 Stampli，以及数字写作助理应用 Grammarly。

如果你希望从这些被投公司中找到共同的主题，那么很简单。SignalFire 宣称，该公司可以访问 100 个重要的数据集，而该公司的 “竞争数据专家” 可以通过对这些数据集的研究弄清楚世界上正在发生什么以及发展方向（例如人才流动和消费者支出趋势）。简而言之，该公司不像许多风投公司一样，投资于人才团队或是特定的主题。

SignalFire 尚未完成大的投资退出。法尔莫表示，到目前为止唯一值得一提的投资退出是去年初将 TextRecruit 出售给求职者追踪系统 iCIMS。TextRecruit 是一家提供短消息、在线实时聊天和人工智能招聘平台的公司。这笔交易的条款没有披露。

SignalFire 看起来才刚刚起步，许多被投企业也是如此。不过，其中越来越多的公司已经获得了来自非公开投资者的高估值。

例如，男性健康服务 Ro 成立时间还不到 3 年，但最近在一轮 1.75 亿美元的融资中估值已达到 5 亿美元。

SignalFire 还投资了仅仅成立 4 年的 Zume。有报道称，去年底，软银愿景基金对其进行了投资，估值达到 22.5 亿美元。此外，该公司正在进行新的融资谈判，希望估值能达到 40 亿美元。

翻译：维金

SignalFire, just six years old, has raised $500 million across two new funds