微软定于 2020 年 5 月 6 日关停奇妙清单

2015 年,微软收购了待办事项应用奇妙清单(Wunderlist)。在感到自家同类应用 To Do 能够提供具有竞争力的体验(这种体验将奇妙清单的最佳功能涵盖在内)之后,微软多年以来一直宣称,他们终将关停奇妙清单。周一,微软终于宣布,他们将在 2020 年 5 月 6 日正式关停奇妙清单。在那之后,用户在这款应用内的待办事项将无法进行同步,但用户仍将能够把这些内容导入到微软的 To Do 应用当中。

部分奇妙清单的用户可能会对此感到失望,但公平来说,相较于这类收购交易绝大多数的最终走向,微软允许奇妙清单继续运营的时间已经远超预期。早在 2017 年 4 月,该公司就向奇妙清单的用户预告了这款应用不可避免的关停。

与此同时,微软一直在努力确保,To Do 能够继承用户最喜欢的功能,比如列表分组(清单夹)、任务步骤(子任务)、文件附件、分享以及任务分配。

今年 9 月,微软再次对 To Do 进行升级,新增了背景主题、智能列表以及能够提供优先事项建议的个性化日程规划器。这些都表明,奇妙清单可能大限将至。此外,微软还把 To Do 跟自家的其他应用进行了整合,比如 Outlook、Planner、Cortana 以及安卓平台的 Microsoft Launcher。

与此同时,奇妙清单的开发者克里斯蒂安·雷伯(Christian Reber)在 Twitter 上表示对奇妙清单即将关停一事感到非常懊悔,他甚至宣称如果条件允许自己希望把这款应用重新买回去。雷伯倒不一定是在说酸话,而是在表达实现自己对这款应用最初构想的愿望,那些构想包括打造共享清单夹和跨团队协作之类的功能(雷伯目前正在为一家名为 Pitch 的新内容协作初创公司工作,他是联合创始人之一,因此他重返奇妙清单一事似乎从未真正具有可行性)。

微软表示,现在决定关停奇妙清单是因为他们已经停止为该应用开发新的功能,而且随着时间的推移,维护工作会变得越来越困难。此外,该公司希望最终把全部精力集中在改进 To Do 之上,使其成为奇妙清单的最佳替代产品。

虽然奇妙清单的待办事项在 2020 年 5 月 6 日之后将无法再进行同步,但在此之前微软将会一直对应用提供支持。随着时间的推移,微软将不保证应用在正式关停之后还能运行如常。

微软还表示,从周一开始,奇妙清单不再接受新用户注册,以此为应用的关停做准备。

要进行迁移,To Do 用户可以登入 iOS、安卓、Mac、PC 或网页应用,然后使用其中的 “从奇妙清单导入” 功能(该功能的链接位于 To Do 的设置选项中)。如果你愿意的话,也可以在奇妙清单应用中使用 “从奇妙清单导出到 To Do” 功能完成迁移。

在正确导入内容之后,用户就可以切换到 To Do,该应用在 9 月份进行升级后采用了跟奇妙清单类似的设计,并且引入了一些新的功能,比如主界面上的个性化规划器 “我的一天”。此外,用户现在还可以把 Outlook 中的电邮和 Planner 中的任务发送到 To Do。同时,智能列表中的 “已计划日程” 可以显示所有标注了截止日期的待办事项,当然如果你愿意的话也可以将其设置为只显示当天的工作任务。

“你们中的一些人可能从一开始就跟我们踏上了这趟旅程。” 微软在一份公告中说,“用户对我们来说意味着一切,我们希望你们继续分享我们的愿景,并跟我们一同迈出旅程的下一步。你们帮助我们把奇妙清单变成了奇妙清单的样子,我们希望你们能够为 To Do 做同样的事。请向我们告知你们喜欢的东西以及希望我们新增或改进的功能,通过我们新增的功能——打印清单、截止日期智能提醒以及深色主题模式——你们可以确信,我们在打造新功能时始终把用户的反馈意见放在心上。”

根据 Sensor Tower 提供的数据,自 2014 年 1 月 1 日上线以来,奇妙清单已经在 iOS 和安卓平台取得了 2600 万次的全球下载量。自从在 2015 年 6 月 1 日被微软收购以来,奇妙清单的下载量接近 1860 万次。在 2019 年,全球有 300 万用户下载了该应用,而去年同期的数字是 400 万。

翻译:王灿均(@何无鱼)

Microsoft to finally shut down to-do list app Wunderlist on May 6, 2020