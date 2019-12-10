谷歌推送首批 “功能投放”：来电筛查可自动转写语音内容

周一上午，谷歌宣布其 “Feature Drop” 功能投放计划的首批更新上线了。该计划将延续谷歌定期的功能升级，只不过现在是每月定时进行推送。首批更新带来了一系列功能升级，其中有几项已经被一些眼尖的人士所洞察。

Call Screen（来电筛查）的升级可能是这批更新中最显著的一项。这项功能升级被首先推送给美国的 Pixel 4 用户，它能对用户的未知来电进行筛查，并在此过程中过滤掉软件机器人的骚扰电话。如果不是骚扰电话，用户会在不久之后收到一则通知信息，其中包含了来电内容的转写文本。谷歌指出，那些信息只有用户可见，具体参见下面的 GIF 动画：

照片应用也获得了一项便利的升级，让用户可以对肖像照片进行背景虚化处理……换言之，如果你之前在拍照片时没有打开肖像模式，现在也可以通过该功能实现背景虚化效果。

除此之外，谷歌还对 Pixel 4 上的视频通话应用 Duo 进行了一些重要改进，包括能够让一个人或两个人保持在画面中心位置的自动取景功能。这项功能看上去有点类似 Nest Home Max（以及 Facebook 在更早之前推出的 Portal）更为复杂的取景功能，即通过变焦让人始终保持在画面之内。

此外，Pixel 2-4 这几款手机的用户现在在使用 Duo 进行通话时也能进行背景虚化，而且新增的 Smooth Display（平滑显示）功能还能够在网络连接卡顿时实现更好的视频播放效果。

另外值得一提的功能升级还有：支持旧款 Pixel 手机、可实现语音转写的录音机应用；以及支持 Pixel 3、3a 以及后续机型、可为视频自动生成字幕的 Live Caption（实时字幕）功能。与此同时，英国、加拿大、爱尔兰、新加坡和澳大利亚的用户也将在不久之后获得新版 Google Assistant 的推送。

翻译：王灿均（@何无鱼）

Google’s Pixels get a ‘feature drop’ with call screen and camera enhancements