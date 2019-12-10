TechCrunch 会将每天重要投融资报道汇成一篇简报，让你花不多的时间了解全球创业圈资本情况。以下是今天（12 月 10 日）的投融资精选：

收购

🇩🇪&🇺🇸 德国观影导航平台JustWatch收购美国同行GoWatchIt：德国观影导航平台 JustWatch 近日宣布，完成对 Plexus Entertainment 旗下同行 GoWatchIt 的收购。GoWatchIt 的 CEO 将成为 JustWatch 在美国地区的市场策略高级副总裁，本次交易其它细节尚未透露。

目前，JustWatch 在 38 个国家或地区拥有超过 1000 万用户，且美国已成为该公司的最大市场。本次将推进 JustWatch 向美国地区扩张，但据 JustWatch 表示，收购的重点在于获取 GoWatchIt 的 B2B 伙伴、客户、商业团队而非其市场份额。

投资

🇺🇸 投资机构SignalFire完成5亿美元基金认购：投资机构 SignalFire 近日表示，以承诺资本的形式完成两笔共计 5 亿美元规模基金认购。其中一笔 2 亿美元的 “种子轮” 基金将主要投资刚起步的公司，单次投资上限为 500 万美元。另一笔 3 亿美元基金将主要投资增长阶段的公司。

融资

🇫🇷 法国电子生鲜平台Jow获得700万美元融资：集食谱、菜肴推荐、食材订购服务于一体的法国电子生鲜应用 Jow 近日宣布，获得 700 万美元融资。本轮融资由 Stride.VC 领投，DST Global Partners、eVentures 及部分个人投资者参投。

目前，Jow 已于 5 家（Monoprix、家乐福、Auchan、Chronodrive、E.Leclerc）法国大型商超合作，并希望为它们带来更多的年轻消费群体。

🇸🇬 新加坡共享电动滑板初创公司Neuron Mobility获得1850万美元A轮融资：新加坡共享电动滑板初创公司 Neuron Mobility 近日宣布，获得 1850 万美元 A 轮融资。本轮融资由金沙江创投和 Square Peg 领投，SeedPlus 及 SEEDS Capital 参投。据悉，该公司已获得 2350 万美元融资。Neuron Mobility 表示，这笔资金将用于该公司市场和产品种类的扩张。

目前，Neuron Mobility 已进军马来西亚、泰国、澳大利亚、新西兰。同印度同行 Bounce 和 Yulu 一样，Neuron Mobility 的电动车为自行设计，但交付中国厂商生产。

🇺🇸 房屋合租平台Zeus Living获得5500万美元B轮融资 估值2.05亿美元：主打长期合租服务的租房平台 Zeus Living 近日宣布，获得 5500 万美元 B 轮融资，投后估值达 2.05 亿美元。本轮融资由 Airbnb（战略投资）、Comcast、CEAS Investments、TI Platform Management、及现有投资者 Alumni Ventures Group、Initialized Capital、NFX、Spike Ventures 提供。据悉，本轮融资将用于该平台进驻更多城市和社区。

🇳🇬 尼日利亚电子市场Jiji获得2100万美元融资：由乌克兰企业家 Vladimir Mnogoletniy 创立的尼日利亚电子市场 Jiji 近日宣布，完成 2100 万美元 C 轮及 C-1 轮融资。本次融资由 Knuru Capital 领投，另有 5 家投资方参投。目前，Jiji 已获得 5000 万美元融资。据悉，这笔资金将用于提升买卖双方的人数基础和商品的数量。同时，该资金也将用于平台的更新。Jiji 表示，目前尚无向其它地区扩张（目前服务地区为尼日利亚、加纳、肯尼亚、坦桑尼亚、乌干达）或者进行公司收购的打算。

Jiji 平台上的交易品品类广泛，从房产到汽车等应有尽有。Jiji 表示，该平台上有两百万项商品在册，每月独立访客量达 800 万。

🇷🇴 罗马尼亚金融科技初创公司FintechOS获得1400万美元A轮融资：帮助银行和保险公司加速产品研发周期的金融科技平台 FintechOS 近日宣布，获得 1400 万美元 A 轮融资。本轮融资由 Earlybird Venture Capital 旗下的 Digital East Fund 及 OTB Ventures 领投，Gapminder Ventures 及 Launchub 参投。据悉，这笔资金将用于推进该公司在欧洲地区的扩张，并加速其进入东南亚和美国市场。

FintechOS 表示，公司旗下的技术平台可以帮助传统银行和保险公司应对当下瞬息万变的用户需求，及时推出相应的定制化产品，而其开发周期仅在数周而非数月甚至数年之久。目前，该公司已经同微软、安永、德勤、阳狮、凯捷等展开合作。