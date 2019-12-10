Away CEO 因媒体负面报道被迫辞职

美国科技媒体 The Verge 此前报道了箱包创业公司 Away“有毒的” 文化。随后，Away 首席执行官斯蒂芬妮·科莉（Steph Korey）宣布辞职。根据《华尔街日报》的报道，接替她的是 Lululemon 首席运营官斯图尔特·哈塞尔登（Stuart Haselden）。哈塞尔登将在 Lululemon 供职到 2020 年 1 月 10 日。科莉未来将继续担任公司董事长。

The Verge 在报道中称，科莉通过 Slack 辱骂员工。上周，科莉在 Twitter 上发布消息表示，她正在公司 “把事情做对”。

她表示：“我并不会对自己在那些时刻的行为而感到骄傲，我真诚地为所说的内容和说话的方式感到抱歉。简单地说，这是错的。”

她同时表示，自报道发表以来，她一直在接受高管培训。根据《华尔街日报》的报道，Away 自今年春季以来一直在寻找科莉的接班人。

Away 确认了这个消息，但拒绝进一步置评。

翻译：维金

Away CEO is stepping down in light of reports of toxic culture