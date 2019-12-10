Airbnb 正式禁止室内派对

Airbnb 在一个月前宣布将核实公司所有房源信息，这家共享公寓巨头再次表示，将采取更多措施保护房东和顾客的权益。

Airbnb 将提供一个 “清晰且可行的服务框架”，以解决包括噪音、清洁、访客登记、停车以及吸烟在内的各种房源问题。公司计划于明年上市，现已正式禁止住户在房源内举办任何派对和社交活动。

Airbnb 一直反对在公寓举办未经授权的派对活动。此次正式禁令的宣布完全是出于对安全的考虑，因为最近在 Airbnb 加州一出租公寓举办的万圣节派对，造成了五人死亡。

Airbnb 还为市长和市政官员开通新的热线，与公司一起讨论新政策。

Airbnb 副总裁玛格丽特·理查森在今天的声明中表示：“放眼全球，虽然共享公寓早就存在，但随着 Airbnb 这样的数字平台的出现，能让我们更好地享受这种服务。同时，Airbnb 也在努力与世界各地的房东和顾客群体合作，打造一个让数百万人彼此信任的服务框架。”

Airbnb 成立于 2008 年，长期以来都缺乏对房源和顾客的审核，成千上万的房东通过自己制定规则来管理房源。随着该公司发展逐渐成熟并计划上市，我们期待公司可以不断完善规章制度，以保障房东，顾客以及整个社区的权益。

上个月月初，Airbnb 表示将对旗下所有房源进行核实，包括房源照片、地址、清单、卫生，以及安全情况和基本家居设施。Airbnb 首席执行官布莱恩·切斯基上个月在一封公司邮件中指出，到 2020 年 12 月 15 日，公司将把所有符合全新标准的房源都 “明确标记” 出来。从本月开始，如果入住的房屋不符合新的标准，Airbnb 将提供换房或退款服务。

该公司上月还表示计划推出全天候电话服务，让顾客在任何时间，任何地点都能联系到 Airbnb 人工客服。这项服务预计将在明年全面上线。

这项倡议由 Airbnb 的理查森，查尔斯·拉姆齐和罗纳德·戴维斯一同提出。其中查尔斯·拉姆齐是一名退休警察局长，曾担任奥巴马总统 21 世纪警务工作组的联合主席；罗纳德·戴维斯则是美国司法部社区警务办公室前主任。

翻译：汤航

Airbnb officially bans all open-invite parties and events