《精灵宝可梦 GO》开发商 Niantic 正和高通合作打造 AR 眼镜

我们很早就知道，《精灵宝可梦 GO》（Pokémon GO）开发商 Niantic 对自己能够利用当前增强现实技术做到的事情感到有些力有不逮。

在 4G 蜂窝网络的延迟限制跟玩家挥舞智能手机实现各种增强现实应用场景的需求之间，现有的技术还没有发展到 Niantic 理想中的样子。正如笔者在今年 4 月份一篇有关 Niantic 的报道文章中所说的，随着 5G 和增强现实眼镜离我们越来越近，Niantic 一直在把他们的大部分精力集中在能够通过这些技术做成的事情上面。该公司首席执行官约翰·汉克（John Hanke）正在押注，增强现实眼镜将是继智能手机之后的下一个大事件。

那么，Niantic 正和高通合作打造支持 5G 的增强现实眼镜，这件事也就合情合理了。

周四早些时候，高通发布了 XR2，这是一个新的芯片组平台，专门用来驱动增强现实和虚拟现实设备。

不久之后，Niantic 首席技术官菲尔·科斯林（Phil Keslin）上台宣布，他们将就这个项目跟高通开展 “多年合作”。

那么，这究竟意味着什么呢？

从眼前来看，并没有太多影响。在今年圣诞节，你还没有办法用一副高通和 Niantic 联手打造的增强现实眼镜来玩《精灵宝可梦 GO》。

不过，展望未来，这意味着 Niantic 将跟高通合作推出增强现实眼镜的参考硬件设计，帮助他们搞清楚到底需要做些什么。

与此同时，Niantic 将对其 “现实世界平台”（Real World Platform，这是驱动该公司所有游戏的平台架构，Niantic 正逐渐将其开放给第三方）进行调整，以使其更好地兼容 XR2。Niantic 一直都在悄悄把过去几年打造的所有平台架构设计成兼容增强现实眼镜的样子——现在，他们致力于为一款特定芯片提供支持，这使得他们打造的东西更具现实可行性。科斯林说，一旦技术准备就绪，它们都会被整合进现实世界平台，并开放给加入 “Niantic 创造者计划”（Niantic Creator Program，该公司声称该计划将在 2020 年的某个时候正式上线）的所有人。

高通是一家非常可靠的合作伙伴，他们在增强现实世界也绝不是什么菜鸟。从去年 5 月份推出的 XR1 平台算起，该公司开发专门用于增强现实/虚拟现实的芯片已经有一年多的时间了。此外，高通还推出过 Vuforia SDK，属于第一批深入研发增强现实开发平台的公司之一……虽然他们在 2015 年对外出售了这个 SDK 项目，以更好地专注于 XR2 这样的芯片。

翻译：王灿均（@何无鱼）

Niantic is working with Qualcomm on augmented reality glasses