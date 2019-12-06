美国国土安全部放弃将美国公民划归机场强制人脸识别对象

数日之前，美国国土安全部（DHS）曾提议要将出/入境的美国公民划归机场强制人脸识别对象。现在，该部门证实，他们将放弃这一计划。

国土安全部的职责是保护边境安全和管控移民，该部门先前在一份政府文件中表示，他们希望 “修改条例，以规定包括美国公民在内的所有旅行者在入境和/或出境时都必须被拍照”。

美国公民自由联盟（ACLU）对此举提出批评，称这引起了 “人们对隐私问题的深切担忧”，尽管政府已经承诺不打算将人脸识别检查扩大到包括美国公民在内。

目前，美国公民被允许对机场的人脸识别检查说不，但外国公民和访客在抵达或离开美国时则会被安装了扫描系统的机场强制进行人脸识别检查。

国土安全部声称，这些扫描检查是为了帮助打击非法移民和签证逾期。

扩大人脸识别检查范围的提议是由美国海关和边境保护局（CBP，译注：该局是美国国土安全部的联邦执法机构）提出的，该局的一位发言人表示，海关和边境保护局 “目前没有要求美国公民在抵达和离开美国时提供照片的计划”，而且他们 “打算在下一版统一议程发表时将计划中涉及美国公民的监管行动删除掉”。

该发言人声称，海关和边境保护局 “最初考虑” 将美国公民包括在机场和其他入境口岸的人脸识别检查范围之内，是 “因为在入境口岸为外国公民和美国公民分别设置单独的流程给后勤和运营带来了挑战，继而影响到安全、等待时间以及旅行者的体验”。

“不过，在咨询了国会和隐私专家的意见之后，海关和边境保护局认为最好的行动方案是继续让美国公民自愿参加出入境生物特征检查计划。” 这位发言人如是说。

海关和边境保护局在周三表示，他们跟隐私专家进行了会面，并且会 “致力于让公众知晓我们使用面部比对技术的情况”，该局的约翰·瓦格纳（John Wagner）说道。

一位知情人士称，隐私权倡导者以隐私风险为由，警告政府不要把美国公民包括在强制人脸识别检查范围之内。

美国公民自由联盟的高级政策分析杰伊·斯坦利（Jay Stanley）说：“这个提议就不该被提出来，在来自公众和国会议员的反对声音变得越来越大之后，政府撤回了提议，这是一件好事。”

“但是，事实仍然是，该机构试图违背一个本身已经不充分的承诺，而且他们并没有承诺要确保移民不会被迫受制于这种监控技术。国土安全部打算将人脸识别监控扩大到全美范围这件事仍然是令人警醒的，尤其考虑到此举缺乏国会授权和足够的保障措施，政府以往在安全问题上错漏不断，而且有关技术的有效性、偏见和更广泛的社会影响还有很多悬而未决的问题。” 他说道。

“政府对这类监控技术的使用是不能被信任的，国会应当踩下刹车。” 斯坦利说。

题图来源： Getty Images

翻译：王灿均（@何无鱼）

After criticism, Homeland Security drops plans to expand airport face recognition scans to US citizens