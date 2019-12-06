TechCrunch 会将每天重要投融资报道汇成一篇简报，让你花不多的时间了解全球创业圈资本情况。以下是今天（12 月 06 日）的投融资精选：

合资

🇺🇸&🇰🇷 通用汽车与LG化学联手投资23亿美元组建一家电动汽车电池合资企业：通用汽车在本周四表示，将与 LG 化学联手组建一家可以大规模生产电动汽车电池的合资企业。同时，其投资组合也包括一款在 2021 年秋季问世的电动卡车。据悉，两家公司将对这家新的合资企业投资 23 亿美元，并将在俄亥俄州新建一个电池单元组装厂，该厂预计于 2020 年中期开始动工。

据了解，新的工厂将供应通用的下一代电动汽车。通用表示，该公司有望在 2023 年之前在全球推出 20 款电动汽车。此外，这笔交易也将推动 LG 电池业务的发展。LG 称，到 2024 年，LG 的该业务规模将增长至 250 亿美元。

投资

🇺🇸 风投机构Plexo Capital完成第一支4250万美元基金认购：由前谷歌风投合伙人 Lo Toney 创立的风投机构 Plexo Capital 近日表示，完成旗下第一支 4250 万美元规模基金的认购。该机构表示，这笔基金将主要投资初创公司（约占总额的 35%-40%）和新兴风投基金（约占总额的 60%-65%）。

融资

🇺🇸 正畸初创公司Uniform Teeth获得1000万美元融资：主打正畸服务的初创公司 Uniform Teeth 近日宣布，完成 1000 万美元融资。本轮融资由 Canaan Partners 领投。目前，该公司已获得 1400 万美元融资。据悉，这笔融资将用于在西雅图和芝加哥分别增开一家线下门诊店。

用户可以通过 Uniform Teeth 的 app 上传自己的牙齿和咬合照片完成线上预诊，之后再到该公司的线下门诊处完成后续诊疗。

🇺🇸 皮肤病问诊平台Apostrophe获得600万美元种子轮融资：皮肤病问诊平台 Apostrophe 近日宣布，获得 600 万美元种子轮融资。本轮融资由 SignalFire 领投，FJ Labs 参投。目前，该公司已获得 650 万美元融资。

Apostrophe 旨在提升皮肤病的诊疗效率，减少不必要的等待时间。用户在注册该平台时需要提供相应的照片并完成一份调查问卷，以获得该公司建议的治疗计划。

🇮🇳 印度物流初创公司Shadowfax获得6000万美元D轮融资 Flipkart领投：印度物流初创公司 Shadowfax 近日宣布，获得 6000 万美元 D 轮融资，估值达 2.5 亿美元。本轮融资由沃尔玛旗下的 Flipkart 领投， Eight Roads Ventures、Nokia Growth Partners、Qualcomm Ventures、Mirae Asset-Naver Fund、IFC 参投。目前，该公司已获得 1 亿美元融资。据悉，这笔融资将用于扩大 Shadowfax 在印度的覆盖，尤其是中小城镇地区。同时，Shadowfax 也将打算推进公司团队、基础设施和客户的扩张。