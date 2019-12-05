Reddit 2019 年终总结：月活跃用户 4.3 亿，同比增长 30%

在周三上午的年终总结报告中，Reddit 表示，截至今年 10 月底，其用户人数在今年较去年同期增长了 30%，月活跃用户达到了 4.3 亿。此外，该公司还称，这些用户在 Reddit 上发布了 1.99 亿则帖子，发表了 17 亿条评论，并送出了 320 亿个赞。

去年，Reddit 报告称拥有 3.3 亿月活跃用户，数量超过了 Twitter。

在 2019 年，Reddit 用户的月评论数量和月浏览次数也较去年有所增长，增幅分别为 37% 和 54%。

今年 2 月，Reddit 获腾讯领投 3 亿美元 D 轮融资，当时该网站被估值为 30 亿美元。用户担心这笔投资会影响 Reddit 内容，他们纷纷涌入 Reddit 并上传各种政治敏感图片。其中一张历史图片获得 22.8 万个赞，成为今年获赞最多的帖子。

与此同时，Reddit 今年获赞最多的 AMA（问我任何问题）帖子来自比尔·盖茨（Bill Gates），总计获得 11 万个赞。

此外，Reddit 还提到了网站上 10 万多个活跃社区呈现的一些趋势，其中包括前 50 大美容和时尚社区出现的显著增长，这两类社区较去年同期分别增长了 63% 和 52%。在某种程度上，这些增长是由美容博主之间的口水仗推动的——举例来说，r/beautyguruchatter（美容大师闲聊）同比增长了 87%。Reddit 表示，r/skincareaddiction（护肤瘾）是最受欢迎的美容社区，拥有超过 100 万的订阅用户。

以婚礼为主题的 Reddit 社区同样出现增长，其中 r/weddingsunder10k（一万美元以下的婚礼）同比增长了 109%，r/bridezillas（新娘酷斯拉）同比增长了 852%。此外，以家庭和育儿为主题的社区同比增长了 87%。

前 50 大食品社区同比增长了 35%，几个以烈酒为主题的社区同样也出现增长，比如 r/tequila（龙舌兰）同比增长了 99%，r/whiskey（威士忌）同比增长了 52%，r/vodka（伏特加）同比增长了 44%，r/bourbon（波本）同比增长了 27%，r/winemaking（葡萄酒酿造）同比增长了 16%。前 50 大健身/健康社区同比增长了 30%。

新闻同样是 Reddit 今年的一大增长点，前 50 大新闻社区同比增长了 17%。Reddit 在 2018 年首次引入 “新闻” 标签页，以此为新闻文章引流。鉴于新闻社区的增长，这一招似乎奏效了。今年，Reddit 上的热门新闻包括罗伯特·穆勒（Robert Mueller）的听证会、当前针对总统的弹劾调查、香港抗议活动、气候变化，等等。r/politics（政治）依旧是排名第一的新闻社区。

除此之外，前 50 大娱乐社区同比增长了 27%，前 50 大体育社区同比增长了 34%，前 50 大游戏社区同比增长了 42%。

完整的报告包含了更多数据和详细信息。

不过，Reddit 年终回顾中没有谈到网页浏览量或营收的确切数据。据说 Reddit 今年在美国的广告营收有望达到 1.19 亿美元，根据市场研究公司 eMarketer 的预测，这将使其在美国数字广告市场中占据 0.1% 的份额。分析师估计，到 2021 年时，Reddit 在美国的广告营收将增长一倍以上，达到 2.617 亿美元，占有 0.2% 的市场份额。Reddit 的移动业务预计将在 2019 年总营收占比 57%。

翻译：王灿均（@何无鱼）

Reddit’s monthly active user base grew 30% to reach 430M in 2019