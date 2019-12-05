伦敦金融科技服务公司 Rapyd 完成 2000 万美元融资，总估值达到 12 亿美元

金融科技领域发展趋势是不断进行整合。在交易带来回报增长的商业模式下，公司通过大鱼吃小鱼的方式，不断扩大经济规模 (许多初创公司都是这样) 。今天，一家这样的初创公司完成另一轮融资，将继续扩大其业务规模。

Rapyd 是一家位于伦敦的公司，通过内部的 API，帮助企业将金融科技和支付功能快速集成到任何商务应用程序中。Rapyd 发展迅速，此次融资 2000 万美元。截至目前，Rapyd 的融资总估值为 12 亿美元 (10 月份还不到 10 亿美元)。

这轮 2000 万美元的投资来自 Durable Capital Partners。

值得注意的是， Rapyd 仅在 10 月份就宣布筹资 1 亿美元。该公司首席执行官兼联合创始人阿里克·史蒂曼表示，Rapyd 目前总融资达 1.8 亿美元，之前的投资者包括 Oak HC/FT Tiger Global、Coatue、General Catalyst、Target Global、Stripe 以及 Entrée Capital。(史蒂曼表示，Stripe 作为一家发展迅速的金融科技公司，目前只是我们公司金融投资者。)

作为 T. Rowe Price 之前的明星投资人，亨利·埃伦博根现在创办了 Durable Capital Partners。Rapyd 表示此轮投资这是 Durable 公司成立以来第一笔投资。(注: Durable 之前也作为投资者参与过 Convoy 4 亿美元融资，这些都表明它已开始经营业务。)

Rapyd 最近只融到一笔资金。史蒂曼对此表示，公司之所以迅速跟进，是因为我们正加速进行一些收购，通过向 “核心” 业务添加一些新业务，来整合我们的服务。

他表示：“我们将进行两笔超原规模的收购，金额在 1 亿美元左右。到目前为止，Rapyd 很大程度上自主研发核心技术，并将很快开展新业务。这两笔收购目前都在进行中，可能将在在明年 2 月或 3 月完成。其中一家是虚拟卡发行平台 (类似 Marqeta)，另一家是在亚太地区支付领域扮演着重要角色的一家公司。“

公司将新业务测试和收购重心放在亚太地区，因为该地区和拉美地区已上升到公司的战略高度。史蒂曼表示，在过去三个月里，Rapyd 签下的 20 家大型公司中，好几家公司的客户来自这两个地区。

事实上，Rapyd 并没有对客户群体进行详细说明，但他们主要涵盖电商平台、零工平台 (包括 Uber)、金融机构和技术提供商。他们表示金融服务是复杂的，提供一种类似支付的服务往往意味着必须提供其它业务。如果这些不是你擅长的业务领域，从头开始摸索可能会耗时耗力，这就是为什么像 Rapyd 这样的公司需要使用 API 的原因。

同时，这也是吸引新投资者的地方。埃伦博根在一份声明中表示：“Durable Capital Partners LP 的愿景是投资那些有发展前景的早期成长型公司，投资那些有大胆想法并能在全球范围内付诸实践，不断做大做强的团队。我相信，随着企业不断寻求最新技术来发展金融服务，Fintech-as-a-Service 业务未来具有巨大发展潜力。我也相信 Rapyd 能够发展这一趋势，相信阿里克在云端技术服务方面的尝试将会取得成功。“

我们去年 10 月与 Rapyd 交谈时，我们问史蒂曼是否会考虑物流业务。毕竟采购、储存和运输货物十分复杂，物流是网络金融业务的基础之一。

他表示，物流业务在公司的发展规划图中。Rapyd 会先在印度尼西亚进行试点，有趣的是这个国家遍布了成千上万的岛屿，公司在这里已经整合了物流服务，第一阶段是给予单一商家访问权限进行封闭测试。它还在与其他公司讨论如何将他们的服务整合到 Rapyd 平台中，为客户提供进一步 “物流即服务”。他还表示 Durable 此次投资是很有帮助的，通过引荐给 Convoy，帮公司实现更广的战略。

翻译：汤航

Rapyd, which offers fintech-as-a-service via a single API, adds $20M more to its coffers at a $1.2B valuation