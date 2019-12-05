任天堂感恩节期间在美国售出 83 万台 Switch，创单周历史新高

任天堂（Nintendo）在周三指出，其 Switch 刚刚在美国创下了新的单周销售纪录。在感恩节这一周（11 月 24 日至 11 月 30 日），这款拥有 3 年历史的游戏主机售出了逾 83 万台。根据任天堂的统计，Switch 在美国的总销量已经达到了 1750 万台。对一款已经上市数年的游戏主机来说，这个销售成绩着实令人印象深刻。

在今年 10 月下旬，Switch 在美国市场的总销量突破了 1500 万台大关。在 NPD 等市场研究公司编制的游戏主机销售排行榜上，Switch 继续高居榜首位置。当然了，Switch 创下新销售纪录得到了两方面的助力：一是节日购物季（感恩节周末至新年）拉开了帷幕；二是任天堂推出了价格更低的新款 Switch Lite，并提供了各种 “黑五” 优惠（包括免费附赠《马里奥赛车 8 豪华版》这样的游戏）。

Switch 即将登陆中国市场，在这种情况下，这款游戏主机有望在美国以外的地区获得又一波销售助推。任天堂正在跟腾讯合作，以 300 美元（译注：官方建议零售价为 2099 元）左右的价格在中国这个潜在的庞大市场销售 Switch。Switch 在中国的预售在 12 月 4 日启动，正式发售是在 12 月 10 日，任天堂还一同带来了《马力欧》系列的 3 款游戏。

截至今年 9 月下旬，Switch 的全球总销量超过了 4000 万台——相对于市场反应冷淡的前代产品 Wii U（这款游戏主机在整个生命周期的总销量仅有 1350 万台）而言，这是很大的提升。不过，跟拥有 8 年历史、全球总销量达到 7550 万台的 3DS 相比，Switch 仍然需要进行追赶。

翻译：王灿均（@何无鱼）

Nintendo’s Switch just had its best sales week in the US