韩国电商领导者 Coupang 聘请新任首席财务官

韩国电商巨头 Coupang 有了新的首席财务官。该公司今天宣布，已聘请曾在跨国游戏机公司 International Gaming Technology 担任相同职务的阿尔贝托·福纳洛（Alberto Fornaro）。他将接替理查德·宋（Richard Song）。后者于 2011 年加入 Coupang，但目前即将退休。

Coupang 是韩国最大的电商平台。2016 年，该公司的年营收为 4.42 万亿韩元，同比增长 65%。该公司表示，商品销售同比增幅超过 60%，目前的商品销售总额已超过 100 亿美元。Coupang 创立于 2010 年，到目前为止已完成了 34 亿美元的融资，其中包括 2018 年 11 月来自软银愿景基金的 20 亿美元投资。

福纳洛的职业生涯足迹遍及韩国、欧洲和美国。在加入 IGT PLC 之前，他曾担任 Doosan Infracore Construction Equipment 的全球首席财务官，以及欧洲、中东和非洲地区总裁。他还曾在 CNH Global、NV/Fiat Group 和意大利的银行担任财务方面的领导职务。

福纳洛在电话中对 TechCrunch 表示，在 Coupang，他将利用广泛的行业经验。他表示：“电商是个相对较新的行业，Coupang 提供了零售业的革命性产品。”

尽管有猜测称，Coupang 正在推进 IPO（首次公开招股），但公司创始人及首席执行官金范锡表示，该公司目前专注于在韩国的增长战略。韩国有望成为仅次于中国和美国的全球第三大电商市场。

他表示：“我们很高兴阿尔贝托加入我们以及迎来更多领导者。公司的规模正在迅速扩大。这是一家规模庞大、变化迅速的公司，我们需要招聘高管团队，与增长保持同步，并与我们对客户和业务的目标保持一致。”

他同时表示：“对于变革客户体验，影响数以千万计的客户，阿尔贝托带来了激情。”

关于 WeWork 失败的 IPO 是否会影响 Coupang，因为软银愿景基金也是 WeWork 的主要投资者，金范锡表示：“简单来说，没有。软银是伟大的投资者，但就像公司的任何投资者一样，投资者发生的问题，不管是好是坏，积极还是消极，都不会真正影响公司或我们的使命和战略，也没有影响我们对战略的积极执行。”

Coupang 的战略之一是通过端到端的交付和物流基础设施进入新的垂直市场。例如，该公司最近开始专注于电子产品和更多的按需送货项目，包括清晨送货（即夜间购买的商品在第二天早上送货）和 Rocket Fresh 生鲜服务。后者意味着该公司需要与国内竞争对手 Gmarket 展开竞争。

金范锡表示，Coupang 的重点是提供与其他主要电商公司一样多的按需送货商品。“我们正在快速拓展，展开积极的投资，现在正在扩大已进行的投资。阿尔贝托将在我们的领导团队中发挥关键作用，不仅要扩大规模，提升客户体验，还要利用规模经济，为我们的客户找到进一步降低价格的方法。”

翻译：维金

Korean e-commerce leader Coupang hires Alberto Fornaro as its new chief financial officer