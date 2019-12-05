分类广告网站 Craigslist 终于推出官方移动应用

漂亮的网站和服务来了又去，惟有 Craigslist 长存。现在，Craigslist 的一大短板也得到了修补：他们终于有了官方的移动应用。目前，Craigslist 的 iOS 版应用已经在苹果应用商店上架，Android 版应用则在进行 Beta 测试。就使用体验来说，Craigslist 移动应用一如往常：实用、简洁且匿名。

关于这款应用我们实在没有什么可说的，因为它只是忠实地复刻了网站（包括配色方案在内）。用户可以浏览或搜索所有信息版块中的帖子，进行收藏操作，保存搜索结果以及改变搜索结果的显示方式。不同类别的信息版块拥有不同的相关设置。因此，当用户在寻找一辆汽车时，页面会显示汽车已行驶里程、车型年份等筛选框，这些跟网站是一模一样的。

用户无需注册账户即可浏览分类列表或联系卖家，应用会贴心地弹出联系信息，让用户可以自由选择发电邮、发短信或打电话。

毫无疑问，用户仍然可以完美地使用 Craigslist 的网页应用，有些人甚至可能更喜欢网页应用。但是，Craigslist 推出原生的移动应用真是太好了，即便此举只是为了狙击那些搭 Craigslist 便车的仿冒应用。

Craigslist 移动应用是在周二上线的，目前在应用排行榜上的排名正在攀升。你现在就可以下载下来，开始在上面找一找免费的家具！

翻译：王灿均（@何无鱼）

Finally, an official Craigslist app