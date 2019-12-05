TechCrunch 会将每天重要投融资报道汇成一篇简报，让你花不多的时间了解全球创业圈资本情况。以下是今天（12 月 05 日）的投融资精选：

收购

🇺🇸 CapitalG以14亿美元估值收购Serena Caiptal持有的Dataiku股票：人工智能数据公司 Dataiku 近日宣布，Alphabet 旗下的成长型股权投资基金 CapitalG 以 14 亿美元估值收购了 Serena Capital 所持有的部分该公司二级市场股票，Serena Capital 仍在 Dataiku 中持有的股份和董事席位。

Dataiku 的服务主要面向企业级客户，通过机器学习技术帮助客户将大数据集处理成可行性见解。

融资

🇧🇷 巴西中小企业借贷平台Cora获得1000万美元融资：为中小企业提供借贷服务的巴西金融科技初创公司 Cora 近日宣布，获得 1000 万美元融资。本轮融资由 Kaszek Ventures 领投，Ribbit Capital 等参投。目前，该公司产品尚在测试阶段，预计将于 2020 年上半年推出。

🇫🇷 法国网络安全方案解决商GitGuardian获得1200万美元A轮融资：法国网络安全方案解决商 GitGuardian 近日宣布，获得 1200 万美元 A 轮融资。本次融资由 Balderton Capital 领投，部分私人投资人参投。据悉，这笔融资将用于扩大该公司的客户基础，尤其是美国地区的客户（目前约占其总量 75%）。

🇺🇸 自动驾驶班车初创公司May Mobility获得5000万美元B轮融资 丰田领投：提供自动驾驶班车服务的初创公司 May Mobility 近日宣布，获得 5000 万美元 B 轮融资。本轮融资由丰田领投。据悉，这笔资金将用于该公司员工及运营车辆的扩张。

May Mobility 总部位于密歇根，目前在底特律、大急流城（密歇根州）、普罗维登斯市（罗得岛州）三地运营着 25 辆自动驾驶班车，公司预计未来在增至每城市 25 辆车辆。

🇺🇸 CRM初创公司Kustomer完成6000万美元E轮融资：CRM 初创公司 Kustomer 近日宣布，完成 6000 万美元 E 轮融资。本轮融资由 Coatue 领投，老虎环球基金、Battery Ventures 参投。Kustomer CEO 表示，目前该公司估值已超过 5 亿美元。据悉，这笔资金将投入到该公司的研发和产品提升中，此外，公司在也预计在 2020 年一季度开设第一家欧洲办公室。

🇺🇸 跨境电商业务方案解决商Flow获得3700万美元B轮融资：帮助零售企业品牌建立跨境电商业务的初创公司 Flow 近日宣布，获得 3700 万美元 B 轮融资。本轮融资由 New Enterprise Associates（NEA）领投，American Express Ventures 及 Latitude Ventures 参投。此外，NEA 合伙人 Liza Landsman 将加入 Flow 董事席位。据悉，这笔资金将用于 FLow 销售和市场团队，以及产品的提升。

🇬🇧 英国求职平台Otta获得85万英镑种子轮融资：帮助求职者更加精准匹配职业的英国求职平台 Otta 近日宣布，获得 85 万英镑种子轮融资。本轮融资由 LocalGlobe 及部分天使投资人提供。Otta 表示，目前已经有数千名求职者通过该平台入围了 20000 多个职位招聘。