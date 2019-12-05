全球二氧化碳排放预计今年将创新高

二氧化碳排放是导致全球变暖的主要因素之一，造成了极端天气、海平面上升和更频繁的火灾，导致数以百计的美国人死亡以及数十亿美元的损失。2019 年，预计二氧化碳排放将再创历史新高。

这个结论来自于斯坦福大学科学家罗博·杰克逊（Rob Jackson）领导的 “全球碳项目”。这些最新预测发表在《地球系统科学数据》、《环境研究快报》和《自然气候变化》3 篇论文中。

这是个坏消息。好消息在于（如果你想要看到完整的观点），增长速度比前两年明显放缓。不过根据杰克逊发布的声明，研究人员警告称，除非全球各国采取积极行动改变对能源、交通和工业的态度，否则碳排放量可能在未来 10 年内继续增加。

作为斯坦福大学地球、能源和环境科学学院地球系统科学教授，杰克逊表示：“如果好消息只是今年的排放量增长比去年慢，那么我们还需要更多帮助。排放量什么时候才会开始下降？”

这条新闻非常重要。我们不仅完全未能减少碳排放，气候变化的速度还在越来越快。

Just in: Global carbon emissions hit a new all-time high in 2019, up 0.6% from last year. This news is shockingly important and heartbreakingly serious. Not only are we entirely failing to reduce emissions, we are making the climate emergency worse at an increasingly fast rate. pic.twitter.com/A2nasPT3lI — Eric Holthaus (@EricHolthaus) December 4, 2019

在全球范围内，来自化石燃料的二氧化碳排放量（占所有排放量的超过 90%）预计将比 2018 年增加 0.6%。2018 年，这个数字比 2017 年高出 2.1%，而 2017 年的同比增长率为 1.5%。

研究人员指出，尽管全球各地的煤炭使用量大幅下降，但天然气和石油的使用量却在上升，而富裕国家居高不下的人均排放量意味着，尽管发展中国家正在转而使用石油和天然气来满足能源和运输需求，但相应的减排不足以抵消其他地方排放的增长。

艾克赛特大学数学教授皮埃尔·弗里德林斯坦（Pierre Friedlingstein）在公告中表示：“富裕国家的减排必须超过贫穷国家的减排，贫穷国家仍然需要获得能源。” 他是发表在《地球系统科学数据》上 “全球碳预算” 论文的第一作者。

一些国家正在取得进展。英国和丹麦都成功实现了在经济增长的同时减少碳排放。根据《经济学人》引用的一份报告，今年第三季度，可再生能源为英国家庭和企业提供的能源总量在历史上首次超过化石燃料。

国际货币基金组织今年早些时候的一项研究显示，风能和太阳能的成本正在大幅下降。在许多富裕国家，这些能源与天然气相比已经具备成本竞争力，同时比煤炭也便宜。

尽管如此，美国、欧盟和中国的二氧化碳排放量占到了总排放量的一半以上。美国的二氧化碳排放量确实有所下降，预计下降 1.7%，但这不足以抵消中国等国家不断增长的需求。中国的二氧化碳排放量预计将上升 2.6%。

美国还没有找到方法，摆脱对廉价汽油和大型汽车的依赖。此外，美国正在放弃对乘用车的排放量要求，从而影响对气候变化的控制。即便如此，在目前的汽车保有率情况下，有必要从根本上重塑交通行业。

报告显示，美国的人均石油消费量是印度的 16 倍，中国的 6 倍。在美国，大约每个人拥有一辆汽车，而印度大约是 40 人拥有一辆，中国是 6 人拥有一辆。如果中国和印度的汽车保有率都上升到与美国差不多的水平，那么两个国家都会有大约 10 亿辆汽车上路。

根据 “全球碳项目” 的声明，全球大约 40% 的二氧化碳排放来自煤炭，34% 来自石油，20% 来自天然气，其余 6% 来自水泥生产和其他来源。

政策、技术和不断变化的社会习惯仍可能扭转碳排放的增长趋势。低排放车辆的普及，新能源存储技术的开发，能源使用效率的不断提升，以及各种新的可再生能源发电也带来了希望。此外，排放密集型动物养殖和作物种植活动也在得到优化，并带来帮助。

翻译：维金

Carbon dioxide emissions are set to hit a record high this year (it’s not fine, but not hopeless)