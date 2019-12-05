巴西金融科技创业公司 Cora 完成 1000 万美元融资

巴西创业公司 Cora 希望解决当地金融服务行业的某些问题。该公司的创始团队没有花费太大的精力就筹集到了第一笔 1000 万美元的资金。

这两名创始人伊格尔·塞拉（Igor Senra）和里奥·门德斯（Leo Mendes）此前也曾有过合作。2005 年，他们创立了自己的第一家在线支付公司 MOIP，但于 2016 年将公司出售给 Wirecard。3 年后，他们俩再次开始创业。

该公司最初的业务是为中小企业服务，这些企业约占巴西经济的 2/3，交易规模达到数万亿美元。根据门德斯的说法，在 Wirecard，他们越来越多地被告知，需要接触那些对服务没有同样需求的大客户。

因此他们创立了 Cora。这家公司希望以技术为基础向中小企业提供贷款支持。

此轮融资由拉美地区规模最大、最成功的投资基金之一 Kaszek Ventures 牵头，Ribbit Capital 参投。后者是全球最具影响力的创业早期金融科技投资公司之一。

“我们创建 Cora 是为了追求人生目标，即解决中小企业面临的财务问题。这些业务创造了巴西国内生产总值的 67%，但传统银行还没有提供足够的服务。” 作为公司 CEO 的塞拉在公告中表示。

根据公告，该公司目前还处于封闭测试阶段，并计划于 2020 年上半年推出首款产品：仅限中小企业使用的免费移动帐号。Cora 稍后还将发布目前正在开发的支付服务、信贷产品和财务管理工具。

门德斯在公告中表示：“到目前为止，大型金融机构主要开发的产品要么面向个人，要么面向大型企业客户，完全忽视了中小企业，但它们是我们经济中最具相关性的价值创造者。我们希望提供一套高质量、以客户为中心的金融产品，满足客户业务中尚未得到充分服务的具体需求。”

翻译：维金

Brazil’s new fintech startup Cora raised $10 million on the strength of its founding team