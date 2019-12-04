Verizon 和 AWS 宣布就 5G 边缘计算展开合作

就在高通公司（Qualcomm）开始浓墨重彩地描绘其未来数年的 5G 计划时，Verizon 首席执行官汉斯·韦斯特伯格（Hans Vestberg）登上了亚马逊 AWS re:Invent 大会的舞台，宣布 Verizon 跟这家云服务巨头结成了合作关系。（信息披露：Verizon 是 TechCrunch 的母公司。）

5G 边缘计算即将成为 Verizon 聚焦的重点，作为这项努力的一部分，这家运营商将率先用上 AWS 新发布的 AWS Wavelength 平台。该平台旨在让开发人员为 5G 设备打造超低延迟的应用程序。

目前，AWS 正联合一些知名的合作伙伴在芝加哥进行试点，其中包括美国国家橄榄球联盟（NFL）以及游戏开发商贝塞斯达软件公司（Bethesda，游戏作品包括《辐射》系列和《上古卷轴》系列）。目前尚无关于那些试点应用的详细信息（但远程游戏和实时流媒体似乎是显而易见的），而潜在的未来应用则包括智能汽车、物联网设备以及增强现实/虚拟现实——你懂的，都是些人们在谈论 5G 生活时会提到的东西。

“AWS Wavelength 提供的 AWS 环境（包括 API、管理控制台和工具）与他们如今在 5G 网络边缘所使用的相同。”AWS 首席执行官安迪·雅西（Andy Jassy）在舞台上说道。“从 Verizon 在美国已经覆盖 5G 网络的地点开始，客户将能够在网络边缘部署应用对延迟敏感的部分，以此实现到移动和联网设备仅有几毫秒的延迟。”

在 Verizon 首席执行官登上 AWS 的舞台之际，该公司首席网络官尼基·帕尔默（Nicki Palmer）参加了高通公司在夏威夷举办的技术峰会，向与会者介绍了 Verizon 针对下一代无线技术的毫米波解决方案。人们对这种技术的覆盖范围提出了一些问题，Verizon 已经通过跟 Boingo 这样的第三方公司合作加以解决。

该公司计划在年底之前覆盖美国的 30 个城市，这个数字目前是 18 个。

题图来源：Chesnot / Contributor / Getty Images

翻译：王灿均（@何无鱼）

Verizon and AWS announce 5G Edge computing partnership