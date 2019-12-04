以太坊开发者格里菲斯因赴朝鲜被美国指控

上周五，纽约南区联邦检察官办公室宣布，以太坊基金会的工作人员维吉尔·格里菲斯（Virgil Griffith）被捕。他此前前往朝鲜，在平壤区块链和加密货币会议上发表了讲话，随后面临阴谋指控。

特别是，他被指控称，在未经美国财政部外国资产管制办公室的批准下，向朝鲜提供服务。

根据起诉书，格里菲斯联系了美国国务院，但由于对朝鲜的经济制裁，他的申请被拒绝。格里菲斯随后借道中国前往朝鲜。起诉书还称，格里菲斯讨论了 “逃避制裁和用于洗钱的加密货币技术”。

美国联邦调查局（FBI）的一名特工于 2019 年 5 月对格里菲斯进行了调查。此次调查获得了双方的同意，格里菲斯向他展示了题为 “区块链与和平” 的 PPT 文件。此外，格里菲斯还展示了他的旅行照片，并表示希望明年还能参加这场活动。

格里菲斯还通过消息应用与另一个人讨论了他的演讲。“这个人问，总而言之，朝鲜人对加密货币有什么样的兴趣？格里菲斯回答，‘可能会用来避免被制裁，但谁知道呢’。” 起诉书显示。

以太坊创始人维塔里克·布特林（Vitalik Buterin）发布了多条关于格里菲斯被捕的 Twitter 消息。“我不认为，维吉尔的所作所为会给朝鲜从事不良活动提供任何真正的帮助。他根据开源软件的公开信息进行了一次演讲，没有任何奇怪的高级辅导。” 他表示。

布特林还表示，以太坊基金会与格里菲斯的朝鲜之行没有关系。“以太坊基金会没有支付任何费用，也没有提供任何帮助。这是维吉尔的个人旅行，许多人不建议他去。”

今天早些时候，一名法官裁定，已有足够多的证据进行审判。格里菲斯将被保释，等待判决。

翻译：维金

Ethereum developer Virgil Griffith accused of helping North Korea evade sanctions