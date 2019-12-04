谷歌 CEO 皮查伊接任母公司 Alphabet CEO

谷歌创始人拉里·佩奇（Larry Page）和谢尔盖·布林（Sergey Brin）刚刚宣布，谷歌 CEO 桑达尔·皮查伊（Sundar Pichai）将接替佩奇，担任母公司 Alphabet 的 CEO。

与此同时，布林将不再担任 Alphabet 总裁一职。

Alphabet 成立于 2015 年，是一个 “公司的集合”，目的是将谷歌的核心业务与 “其他业务” 区分开来。这些其他业务包括 Waymo（无人驾驶汽车）、Verily（生命科学）、Calico（生物科技的研发）、Sideway Labs（城市创新）和 Loon（通过气球给农村地区提供互联网接入）。

当时，佩奇从谷歌 CEO 转而担任 Alphabet CEO，而皮查伊则成为了核心搜索业务的负责人。今天，佩奇和布林表示：“Alphabet 和谷歌不再需要两名 CEO 和一名总裁。展望未来，皮查伊将同时担任谷歌和 Alphabet 的 CEO。”

皮查伊作为谷歌的公开形象已有一段时间，而此举将加强他在谷歌的领导地位，同时佩奇和布林将远离聚光灯。

皮查伊在公告中表示：“我对 Alphabet 及其通过技术应对重大挑战的长期关注点感到兴奋。我期待在新的角色中与佩奇和布林继续合作。正是因为他们，我们才有了持续的使命、价值观，以及合作和探索的文化。这是个坚实的基础，我们将在此基础上继续发展。”

关于皮查伊，佩奇和布林表示：

皮查伊每天都在为我们的用户、合作伙伴和员工带来谦逊的态度和对技术的深厚热情。他与我们密切合作了 15 年，包括在 Alphabet 的成立过程中，在谷歌 CEO 的职位上，以及作为 Alphabet 的董事会成员。他和我们一样相信 Alphabet 架构带来的价值，以及这种架构给我们提供的通过技术解决重大挑战的能力。自 Alphabet 成立以来，他是我们最依赖的人。同时，他也是带领谷歌和 Alphabet 走向未来的最佳人选。

佩奇和布林并没有将今天的举措视为告别。他们表示，“如果我们认为有更好的方式去管理公司，那么（自己）从来不是控制管理层的人”。他们仍将 “长期致力于谷歌和 Alphabet，并将继续作为董事会成员、股东和联合创始人积极参与公司事务。”

截至美国东部时间周二下午 5 点 04 分，Alphabet 股价在美国股市盘后交易中上涨 0.68%。

翻译：维金

Google CEO Sundar Pichai is taking over as CEO of Alphabet