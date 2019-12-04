软银向墨西哥金融技术公司 Konfio 投资 1 亿美元

3 个月前，高盛集团（Goldman Sachs）向墨西哥金融技术公司 Konfio 提供了 1 亿美元的贷款。现在，软银集团（Softbank）又向该公司投资了 1 亿美元。这笔投资交易确认了路透社在今年 8 月份时的一篇报道，即软银正在跟这家初创公司进行高级谈判，后者现在可以说是墨西哥资金最雄厚的金融技术公司之一。

软银正在继续扩大其在墨西哥的投资组合，目前该集团投资的墨西哥公司包括二手车购买平台 Kavak 以及支付初创公司 Clip。除了墨西哥以外，软银主要将其 50 亿美元的拉丁美洲基金聚焦于巴西——最近，该集团与腾讯共同领投了金融服务公司 Uala 一轮 1.5 亿美元的融资，并由此进入了阿根廷市场。

在墨西哥传统银行吝于向中小型企业提供贷款的背景下，Konfio 的信贷服务提供了速度更快的替代选项。Konfio 使用一种数据为先的方法，为希望发展自身业务的中小型企业提供快速的信用评估。该服务可以在一天之内发放信用贷款，而不是像传统银行那样耗费数月进行审批并常常要求借贷方提供抵押品。

与此同时，如果你经营的公司正在收集有关拉丁美洲日益增长的中产阶层的大量数据，那么软银可能有兴趣为你的公司提供增长所需的资金。这家日本企业集团似乎想知道有关拉丁美洲消费者消费习惯、手机使用情况和个人银行用户行为的所有信息。

翻译：王灿均（@何无鱼）

SoftBank pours $100M into Mexico’s Konfio