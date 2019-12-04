政治放一边，红杉资本在中美募集 34 亿美元新资金

根据本周二提交给美国证券交易委员会（SEC）的文件，硅谷知名风投基金红杉资本已经为在美国的创业后期投资募集近 10 亿美元资金，以及为在中国的风险和成长型投资募集约 24 亿美元资金。

红杉资本以投资了谷歌、Instagram、Dropbox、LinkedIn、Snap 和 WhatsApp 等美国科技公司而闻名，同时也是中国最成功的一些创业公司的投资方。这些公司包括阿里巴巴、蚂蚁金服、京东、字节跳动和依图等。

这些投资在中国国外也引起了争议。依图的技术使用于监控设备，与此同时，字节跳动旗下的抖音海外版 TikTok 在美国也遭到了关于内容审查的指责。美国参议员已经要求对 TikTok 进行调查。去年 10 月，依图还被美国商务部列入黑名单。

撇开政治因素，根据提交给美国证券交易委员会的文件，红杉中国成长基金 5 号和红杉中国风险基金 7 号分别募集了 18 亿美元和 5.5 亿美元。

这个迹象表明，如果看重估值（有报道显示，仅仅字节跳动一家目前的市值就达到 780 亿美元），那么投资者可以忽略与中国打交道时的政治陷阱。

由道格·莱昂（Doug Leone）、迈克尔·莫里茨（Michael Moritz）和罗洛夫·博塔（Roelof Botha）等人领导的红杉资本近期为一只全球基金募集了 80 亿美元，是该公司历史上规模最大的一笔募资。此前该基金于 2018 年 6 月完成了 60 亿美元的募资。红杉资本旗下还有红杉印度，并在门罗帕克、班加罗尔、孟买、新德里、新加坡、特拉维夫、北京、香港和上海设有办公室。

过去一年，美国的风投募资表现强劲。例如，已有 41 年历史的 NEA 为一只基金募集了 36 亿美元。此外，Norwest Venture Partners、DCVC 和 Accel 均完成了规模超过 5 亿美元的募资。

翻译：维金

Setting politics aside, Sequoia raises $3.4 billion for US and China investments