宜家参与模拟火星栖息地设计

宜家认为，让小空间更宜居的理念同样适用于其他星球。据《快公司》报道，宜家与研究机构（当然是地球的）合作，对模拟火星栖息地进行重新设计。一开始宜家只是想从模拟栖息地的狭窄空间里寻找小公寓的设计灵感，后来从旁听变成投身其中。也就是说，这家瑞典家居公司会影响未来在其他星球上生活的人类。

《快公司》介绍说，宜家设计师 Christina Levenborn 在美国犹他州的火星沙漠研究站生活了一段时间，这个研究站位于沙漠中，研究目的是尽可能让人感觉在真实的火星上生活和工作。通常任何时候都有许多这样的模拟研究项目在进行，把志愿者们放到一个模拟的工作/生活场景中，以为宇航员真正做事准备。美国国家航空航天局希望在 2024 年之前开始重返月球，这意味着这项工作可能很快就会在太空中得到实际应用。

Levenborn 的确设计了一个宜家系列，灵感来源于她在研究所的时光。她和宜家其他人提出了强调隐私感和个人空间的组织策略和室内设计布局，即使在非常拥挤的空间，也可使用宜家的货架单元和模块化、轮式家具，灵活又整齐。温暖的照明和室内使用的户外设备也有助于使栖息地变得更宜居。

宜家让地球上的小空间更宜居的方法也适用于其他星球，这并不奇怪。但这是一个很好的例子，有助于人类在月球、火星和其他地方建立研究和实验设施。

翻译：夏慧

Ikea is helping to redesign simulated Mars habitats