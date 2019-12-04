TechCrunch 会将每天重要投融资报道汇成一篇简报，让你花不多的时间了解全球创业圈资本情况。以下是今天（12 月 04 日）的投融资精选：

收购

🇺🇸&🇩🇪 美国定制化工业制造市场Xometry收购慕尼黑同行Shift：据悉，美国定制化工业制造市场 Xometry 已完成对德国同行初创公司 Shift 的收购，以作为 Xometry 在欧洲地区的扩张渠道。本次收购的交易细节并未透露。据了解，Shift 将成为 Xometry 的欧洲分部，公司团队成员及创始人将继续在公司留任。

数据显示，Xometry 自 2013 年成立以来已获得 1.18 亿美元融资。成立于 2018 年的 Shift 目前已获得 440 万美元融资。Shift 表示，目前已建立了欧洲地区最大的定制化工业制造网络。消息称，在本次收购之前，Shift 的 A 轮融资已接近完成。

投资

🇺🇸 红杉资本完成34亿美元规模基金认购：据提交给美国证券交易委员会的文件显示，红杉资本已完成 34 亿美元规模基金认购。其中约 10 美元面向美国地区的后期阶段初创公司投资，其余 24 亿美元专注于中国地区的风险和成长型投资。

🇨🇦 加拿大投资机构Portag3 Ventures完成第二支3.2亿美元规模基金认购 专注金融科技领域投资：加拿大投资机构 Portag3 Ventures 近日宣布，完成第二支 3.2 亿美元规模基金的认购，将主要投资金融科技领域早期阶段的初创公司。机构表示，基金将面向全球地区的公司，但重点关注加拿大、美国、欧洲、亚太等地区市场。

融资

🇺🇸 信贷初创公司Migo获得2000万美元B轮融资：专注新兴市场的信贷初创公司 Migo 近日宣布，获得 2000 万美元 B 轮融资。本轮融资由 Valor Capital Group 领投，Velocity Capital 及 The Rise Fund 参投。据悉，这笔资金将用于该公司进军巴西市场。

Migo 曾名为Mines.io，后者主打通过人工智能技术帮助大企业向无银行账户消费者群体提供信贷服务。如今，Migo 为在尼日利亚为低收入群体提供信贷服务。Migo 表示，目前在该地区已为 100 万用户提供了 300 万美元规模的借贷。未来，Migo 也打算进入亚洲市场。

🇪🇪 爱沙尼亚反洗钱初创公司 Salv 获得 200 完美元种子轮融资：通过软件平台为银行提供反洗钱解决方案的爱沙尼亚初创公司 Salv 近日宣布，完成 200 万美元种子轮融资。本轮融资由 Fly Ventures 领投，Passion Capital、Seedcamp 及部分天使投资人参投。

据 Salv 表示，该公司的服务主要适用于二级或三级银行，以及受监管的金融科技公司和挑战者银行。

🇬🇧 英国金融服务方案解决商Rapyd获得2000万美元融资 估值12亿美元：通过 API 技术为客户拓展金融服务内容的英国金融技术方案解决商 Rapyd 近日宣布，完成 2000 万美元融资，估值达 12 亿美元。本轮融资由 Durable Capital Partners 提供。据悉，Rapyd 刚于十月份完成一笔 1 亿美元的融资。

目前，Rapyd 主要关注亚太和拉丁美洲两大地区。

🇲🇽 墨西哥商业金融服务平台Konfio获得软银1亿美元投资：据悉，在接到高盛的 1 亿美元贷款后，为中小企业提供借贷服务的墨西哥商业金融服务平台 Konfio 又获得了软银提供的 1 亿美元投资。

据悉，Konfio 采用数据优先的方式为中小企业提供快速信用评估，与传统长达数月的审批流程不同，该公司最快可在一天之内完成信贷支付。

🇺🇸 电商营销服务初创公司Postcript获得450完美元融资：主要向 Shopify 上的电商商家提供短信营销服务的初创公司 Postcript 近日宣布，获得 450 万美元融资。本轮融资由 Accomplice 领投，部分个人投资者参投。