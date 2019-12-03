为伦敦汽车一键上门加油的创业公司 Zebra Fuel 疑似停业

伦敦初创公司 Zebra Fuel 称，将 “不再” 在伦敦提供汽车燃料。该公司由 Robin Klein 和 Saul Klein 创立的 LocalGlobe、Brent Hoberman 创立的 Firstminute Capital 以及 Zoopla 创始人 Alex Chesterman 投资支持。然而，目前尚不清楚该公司是否已完全停止运营。

在周二通知客户的电子邮件中，Zebra Fuel 并没有透露更多细节，只是表示 “对由此给您带来的不便表示诚挚的歉意，希望您享受过我们的服务”。至少可以说，这听起来令人担忧。

同时，Zebra Fuel 员工发布的一条推文（此后已被删除）似乎暗示该公司可能已经关门大吉了。 推文写道：“昨晚在 @Zebra Fuel，我们做得非常棒，迎接下一个工作机会吧。”

我已经联系了 Zebra 联合创始人 Reda Bennis，但还没有收到回复。我还联系了该公司以前合作过的公关公司，如果收到回复，我将更新这篇文章。

Zebra Fuel 于 2016 年由 Bennis 和 Romain Saint Guilhem 共同创立，旨在为汽车加油，为汽车带来按需送货的便利（或者更准确地说，提前预定的送货，因为这并不是真正的按需送货）。通过这家初创公司的智能手机应用，伦敦人可以预订一个时段，让 Zebra Fuel 的一辆小型货车和经过培训的人员到他们所在的地点为其车辆加油。

Bennis 表示，Zebra Fuel 宣布获得种子轮融资时的想法是，让顾客不必再在加油站排队加油，这不仅不方便，还耗时，而且经常会看到驾驶员往返加油，他们不得不发动引擎，在原地等待泵加满油。

Zebra 通过将燃料带给你和你附近的其他人，可以帮助减少排放并减少交通拥堵，这大概很完美了。

Zebra 声称其带来的燃料与市区内的加油站相比，具有价格竞争力。它从与主要加油站相同的批发供应商那里购买燃料，并且不必为加油站的高昂租金买单。因此它提供的燃料价格比伦敦市中心相同或更低。

Zebra Fuel 小型货车本身并不需要前往批发供应商购买燃料，而是由 Zebra Fuel“母车”。这是一辆更大的油罐车，能够为 Zebra Fuel 运货车补充燃料。

翻译：夏慧

Zebra Fuel, the startup that brought fuel directly to your vehicle, is ‘no longer’ delivering in London