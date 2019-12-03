印度手机套餐资费将普遍上涨 40%

印度一直都是手机用户的宝地。通常全球大部分电信运营商对每个 GB 的移动数据流量收取 5 到 10 美元的费用，而印度的电信公司收费只有几美分。

只要向你的电信运营商再多支付 2 美元，你就可以在 1 个月时间里每天使用 1GB 移动流量，同时在印度全国范围内的通话都是免费的。

你会问，这怎么可能？2016 年，印度首富（也是亚洲首富）穆克什·安巴尼（Mukesh Ambani）推出了新的电信网络 Reliance Jio，通过以无限量的语音通话和海量 4G 移动数据流量来切入市场。随后，印度前三大运营商中的两家，沃达丰和巴蒂电信也大幅调整了资费，应对 Jio 带来的竞争。然而在这样做的过程中，这些公司发生了亏损。

因此，目前印度移动运营商正在做出改变，而这些调整可能会让手机套餐的吸引力下降。不过，相对于其他大部分市场的套餐，印度的这些手机套餐仍然极具吸引力。

沃达丰 Idea、巴蒂电信和 Reliance Jio 这三大运营商控制着印度超过 11 亿移动用户的逾 90%。对于预付费用户，这三大运营商的资费将上调多达 42%。（与许多其他市场不同，在印度，大部分用户更喜欢按使用量付费，而不是使用按月付费的套餐。）

沃达丰调整后的套餐包括包天 26 美分到包年 33.4 美元，相对于此前套餐贵出了 42%。该运营商的新资费标准将从周二开始生效。

巴蒂电信的新资费标准也类似。不过该公司表示，将提供 “大幅的数据和通话优惠”，以缓冲涨价。

巴蒂电信和沃达丰上月报告了巨额亏损。在截至 9 月份的这个季度中，巴蒂电信亏损超过 32 亿美元，沃达丰的亏损达到 71 亿美元。

这些亏损一方面是由于两家公司面临来自当前市场领头羊 Reliance Jio 的激烈竞争，后者拥有超过 3.5 亿用户，另一方面也是由于完成了向印度政府的一笔一次性付款，这笔付款与过去 14 年调整后毛营收的计算方法引起的法律纠纷有关。

上月，两家运营商的首席执行官都请求印度政府对罚款支付宽限更多时间。沃达丰的 CEO 表示，如果政府不做出让步，那么这家英国运营商的印度业务就可能会崩溃。

印度政府随后做出了让步，在推迟了某些付款后提供了少量援助。

上周末，Reliance Jio 表示，也将推出新套餐，“价格将上涨 40%”。此举的目的是 “加强该公司的电信业务”，以及 “确保用户处于中心地位”（太奇怪的说辞）。该公司调整后的套餐将从本周五开始生效。

此前印度其他电信运营商提出，将继续收取所谓的 “互联互通费”。随后两个月前，Reliance Jio 做出了涨价的决定。

当一个网络上的用户向另一个网络的用户发起呼叫时，前者的运营商必须向后者支付 “互联互通费”。在 2017 年之前，印度的互联互通费是每分钟大约 1.8 美分。2017 年，印度电信监管部门将收费标准下调至不到一半，并决定到 2020 年不再收取这笔费用。然而近几个月，巴蒂电信和沃达丰仍在寻求延长这样的收费期限。

无论如何，行业人士表示，涨价将是不可避免的。行业组织印度移动运营商协会负责人拉詹·马修斯（Rajan Mathews）在最近接受采访时表示，对这些企业来说，老的资费标准根本就是不可持续的，而运营商需要以更成熟的态度来应对价格战。

翻译：维金

Cellphone plans get up to 40% costlier in India