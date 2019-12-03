《巴黎协定》（Paris Agreement，以下简称《协定》）是一份旨在应对气候变化的国际公约，尽管美国政府正处在正式退出该协定的程序当中，但美国的一些重要企业在一份联署的新声明中表示——参加联署的是大约 80 位企业首席执行官和美国劳动组织领导人——他们将继续遵守《协定》。这份声明发表在 UnitedForTheParisAgreement.com 上面，它所代表的企业集团在美国直接雇佣员工超过了 200 万；或者，通过劳工组织，它代表着一个拥有 1250 万名成员的更大群体。

该群体集体表示，他们 “仍在支持”《协定》。早在 2017 年，当特朗普政府宣布打算正式退出《协定》时，今天的联署者中就曾有很多人发声支持过《协定》。此外，该群体还 “敦促美国政府” 重新考虑其当前的路线，并一致同意要继续遵守《协定》。该群体在声明中表示，《协定》不仅将有助于应对全球气候变化带来的持续性影响，而且还将为美国劳动力 “公正过渡” 到 “新的、体面的、能够供养家庭的工作和经济机会” 铺平道路，也就是说退出《协定》实际上会对美国劳动力在全球范围内的竞争力造成妨碍。

苹果首席执行官蒂姆·库克（Tim Cook）在 Twitter 上分享了这份新承诺，并指出 “人类从未面临比气候变化更大或更紧迫的威胁”。其他一些知名科技公司的高管也参加了联署，包括微软的萨蒂亚·纳德拉（Satya Nadella）、特斯拉的伊隆·马斯克（Elon Musk）、谷歌的桑德尔·皮查伊（Sundar Pichai），以及奥多比的山塔努·纳拉延（Shantanu Narayen）。此外，美国其他行业重要公司的高管同样签署了这份声明，包括可口可乐的詹姆斯·昆西（James Quincey）、巴塔哥尼亚的罗斯·马卡里奥（Rose Marcario）、联合利华的阿伦·约佩（Alan Jope），以及迪士尼的罗伯特·艾格（Robert Iger）。

题图来源： David Paul Morris / Bloomberg / Getty Images

翻译：王灿均（@何无鱼）

Tim Cook, Satya Nadella, Elon Musk, Sundar Pichai and more sign renewed commitment to Paris Agreement