名不见经传的法国美食媒体 Chefclub 达成每月十亿浏览量，他们是如何做到的？

多年来，Chefclub 仅筹集到 350 万美元资金，因此它并没有频繁出现在头条新闻上。但它正慢慢在社交媒体平台上建立自己巨大的媒体品牌，现在可以与 Tastemade 和 Tasty 相竞争。

与传统的食谱网站和品牌相比，Chefclub 专注于将美食与娱乐融合在一起。如果你看过一些 Chefclub 的视频，你的反应可能是：“哦，我的天啊。”

你能在他们的视频中看到很多融化的奶酪，以及油炸一些莫名其妙的东西。虽然我周围很多人对电视上的烹饪节目不感兴趣，但他们沉迷于这些视频。

Chefclub 的联合创始人托马斯·朗向我透露：“我们拍视频的都是普通人，没有电视和书上娴熟的烹饪技能。我们都是使用橱柜里最常见的食材，并且这是我们一贯的风格。”

我们的媒体品牌运作得非常好。该公司目前在多个社交媒体平台上共拥有 7500 万粉丝。每月产生 10 亿次视频浏览量，覆盖 2 亿人次。这家初创公司从未在付费媒体上花钱宣传，扩大用户基础。

得益于精简的公司文化，Chefclub 目前只有 50 名员工。整个团队都在巴黎，其中三分之一的员工并不是法国人。尽管 Chefclub 有纯正的法国基因，但它认识到不必让所有内容都去适应不同的地理文化。公司 70% 的视频在全球范围都倍受欢迎。

Chefclub 首先专门针对 Facebook 优化了视频内容。正如许多视频博主告诉我的那样，要绕过 Facebook 的算法，在 Facebook 上获得大量用户，已经变得越来越困难。但这家初创公司研究了 Facebook 算法。这些不懈的努力是该公司发展壮大的关键，因为许多媒体品牌干脆放弃了 Facebook。

与 Facebook 相比，其他社交网络的运营似乎更简单。Chefclub 现在在 YouTube、Snapchat、Instagram 和 TikTok 上也很活跃。这家初创公司目前是欧洲和拉丁美洲市场的佼佼者。在美国，该公司也处于一个快速发展的阶段。2019 年，公司的视频在美国的浏览量接近 10 亿次。

那么，如何将一个成功的媒体战略转化为一项业务呢? Chefclub 打算直接面向消费者开展业务。这家公司最初是靠卖食谱起家。你可以扫描食谱上的二维码，通过手机播放视频。它已经在其网站上销售了 50 万本烹饪书籍。

最近，Chefclub 推出了 Kiddoz，这是一款专为儿童设计的厨具，配有一本食谱书籍（20 道食谱），一个精准量杯和一个应用程序。

接下来，Chefclub 希望与零售商合作，通过品牌授权来推销其品牌产品。你可以想象在不久的将来，市面上就可以购买到 chefclub 品牌的电器和玩具。

托马斯·朗表示：“我们还有另一个收入来源，我们称之为 ‘蛋糕上的樱桃’，Chefclub 通过收入分层协议，从 YouTube 和其他社交平台上的广告植入中获得收入。Chefclub 每月的广告收入为 20 万美元，虽然不是很多，但是也是一笔额外收入。

最后，Chefclub 打算向社区成员开放创作，来扩大规模。Chefclub 希望能将他们创作的作品传播出去。

翻译：汤航

How food media brand Chefclub reached 1 billion organic views per month