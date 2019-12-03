美国国土安全部提议将美国公民划归机场强制人脸识别对象

美国国土安全部（DHS）希望扩大对来往美国旅行者的面部识别检查范围，将此前可免于强制检查的美国公民也包括在内。

该部门在一份文件中提议，所有旅行者（不仅仅是外国公民或访客）在获准进入美国和离境时都必须接受面部识别检查。

近年来，针对离境旅行者的面部识别检查有所增加，这是美国国土安全部抓捕签证逾期游客和旅行者努力的一部分。国土安全部的职责是保护边境安全和管控移民，尽管面临着大量技术挑战，但该部门的一项任务是在 2021 年之前将面部识别扫描仪推广到美国最大的 20 个机场。

虽说没有明确的办法可以让旅行者对机场的面部识别检查说不，但现行的规则规定，美国公民和合法永久居民（即绿卡持有者）可以免于这些检查。

现在，美国国土安全部提议更改规则，将美国公民也包括在强制检查范围内，此举激怒了该国最大的公民自由组织之一。

“政府一次又一次地告诉公众和国会议员，美国公民在旅行时无需受制于这种侵入式的监控技术。” 美国公民自由联盟（ACLU）的高级政策分析师杰伊·斯坦利（Jay Stanley）说道。

他表示：“这份新的公告表明，政府正在违背这个本身已经不充分的承诺。”

“包括美国公民在内的旅行者，在行使宪法赋予的旅行权利时不应该被强制接受侵入式的生物特征扫描检查。政府坚持不懈地推动这种强大监控技术的大规模部署，这引起了人们对隐私问题的深切担忧。” 他如是说。

斯坦利提到了今年 6 月份时发生的近 10 万张车牌和旅行者图像遭到泄漏的事件，并谈到了对这些数据缺乏足够保护措施的担忧，他表示，政府对这类技术的使用 “不值得信任”，国会议员应当出面干预。

在被联系置评后，美国国土安全部以及海关和边境保护局（CBP）的发言人没有立即发表评论。

题图来源：Getty Images

翻译：王灿均（@何无鱼）

DHS wants to expand airport face recognition scans to include US citizens