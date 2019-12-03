TechCrunch 会将每天重要投融资报道汇成一篇简报，让你花不多的时间了解全球创业圈资本情况。以下是今天（12 月 03 日）的投融资精选：

投资

🇺🇸&🇮🇳 Accel完成新一轮5.5亿美元基金认购 继续聚焦印度市场：专注早期阶段投资的风投机构 Accel 近日宣布，完成其印度的第六支 5.5 亿规模基金的认购。目前，Accel 已为该地区注资已超过 10 亿美元。Accel 表示，将继续关注消费者、B2B、金融科技、健康医疗、全球性 SaaS 等领域的初创公司投资。据悉，Accel 目前已在印度对 100 多家初创公司进行了投资，其中 44 家估值超过 1 亿美元。

🇺🇸 Harlem Capital完成第一支4000万美元基金认购：由私人天使投资组织新晋而来的投资机构 Harlem Capital 近日宣布，完成其首支基金的认购，规模为 4000 万美元。据悉，Harlem Capital 主要提供 25-100 万美元规模的种子轮或 A 轮投资。目前，该机构已对 14 家公司进行投资，其领域包括女性健康、零工市场、宠物医疗等。

融资

🇸🇬 新加坡信用借贷应用Kredivo母公司FinAccel获得9000万美元C轮融资 继续进军东南亚：新加坡金融科技公司 FinAccel 近日宣布，获得 9000 万美元 C 轮融资。本轮融资由 Asia Grow Fund 和 Square Peg 联合领投，Singtel Innov8、Telkomsel Indonesia、Cathay Innovation、Kejora-InterVest、Mirae Asset Securities、Reinventure、DST Partners 在本轮中超额认购参投。FinAccel 表示，包括股权融资和债券融资在内，公司今年已完成 2 亿美元融资。

FinAccel 在印尼运营一款叫做 Kredivo 的信用借贷应用，目前拥有超一百万名用户，接下来预计在未来的 3 到 4 年增长至 1000 万用户，并扩张到菲律宾、泰国、越南等东南亚市场。

🇺🇸 技术型项目兼职平台Fulcrum获得100万美元种子轮融资：专注技术型项目的兼职平台 Fulcrum 近日宣布，获得 100 万美元种子轮融资。本轮融资由 Greatscale Ventures 领投，部分私人投资者参投。

据悉，Fulcrum 的模式为向技术型项目提供拥有全职经验或者咨询外包经验的自由职业者的招聘服务。

🇬🇧 英国即用即买型汽车保险初创公司Cuvva获得1500万英镑A轮融资：以提供即用即买（pay as you go）型汽车保险业务起家的英国初创公司 Cuvva 近日宣布，完成 1500 万英镑 A 轮融资。本轮融资由 RTP Global、Breega、Digital Horizon、LocalGlobe、Techstars Ventures、Tekton、Seedcamp 及部分天使投资人提供。 据悉，这笔投资将用于该公司在 2020 年推出按月付费的汽车保险业务。

Cuvva 目前提供按小时和按天计费的汽车保险，此外该公司业务类型也已扩展至旅游保险。