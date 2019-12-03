Canalys：中国云计算基础设施支出单季度接近 30 亿美元

Canalys 今天发布了中国最新的云计算基础设施支出数据，数据整体呈上升趋势。首先，该季度这个市场的规模达到 29 亿美元，同比增长 60.8%，占全球云计算支出的 10.4%。这意味着以总支出来看，中国目前仅次于美国。

考虑到中国进入云计算的时间较晚，这个数据很惊艳。不过考虑到潜在的市场规模，这也不足为奇。一旦市场启动，那么规模毫无疑问会成为助力。不过根据 Canalys 的数据，令人惊讶的是，就市场规模而言，中国是最接近国家的 3 倍。

大部分业务都流向了中国本土的云计算公司。与亚马逊一样也有零售业务和云计算业务的阿里巴巴处于明显的领先地位，市场份额达到 45%（价值 13 亿美元）。腾讯排名第二，市场份额为 18.6%。其次是亚马逊 AWS 的 8.6% 和百度的 8.2%。AWS 是唯一一家在中国获得市场份额的非中国公司。

Canalys 高级分析师 Wong Yih Khai 表示，在人工智能服务需求的带动下，中国云计算基础设施服务的市场需求持续快速增长。

“随着需求的不断增长，云计算服务提供商必须在竞争激烈的环境中差异化。关键的差异化元素之一，尤其是在中国本土云计算服务提供商之间，在于人工智能能力的开发，无论是作为一种服务，还是嵌入在各自的产品中。用于人脸识别的人工智能已经在全国各地的许多智慧城市方案中部署，并将成为医疗、零售、金融、交通和行业云计算解决方案的关键组成部分。” 他在声明中表示。

有趣的是，在中国，这样的市场份额分配与全球市场很类似。在全球范围内，亚马逊以 34% 的份额处于领先，微软和谷歌的份额分别约为 15% 和 8%。

翻译：维金

Canalys: Chinese cloud infrastructure spending reaches almost $3B a quarter