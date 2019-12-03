知名风投公司 Accel 在印度募集 5.5 亿美元新基金

全球最具影响力的风险投资公司之一 Accel 正越来越看好印度市场。

这家总部位于硅谷，主要专注创业早期投资的公司今天表示，已经为在印度的第 6 只风险投资基金完成了 5.5 亿美元的资金募集。

对于 Accel 在印度的投资活动，这带来了一笔可观的资金。Accel 从 15 年前开始在印度展开投资，而此前的基金总规模约为 10 亿美元。

Accel 驻印度合伙人阿南德·丹尼尔（Anand Daniel）在接受 TechCrunch 采访时表示，Accel 将继续专注于发现和投资种子轮和创业初期的公司。

不过 Accel 也意识到，需要更多资金才能积极参与被投公司的后续轮融资。在今天宣布这个消息之前，Accel 也在欧洲和以色列采取了类似做法，完成了 5.75 亿美元基金的募集。

“我们也有选择地为发展良好的公司进行成长型投资，例如 Swiggy、UrbanClap、BlackStone 和 Bounce。在它们的 B 轮和 C 轮融资中，我们也继续支持它们。” 他表示。

At the risk of being accused of bias, I'll say this: Accel India is a rare Indian fund that had credible exits and more promising exits in the pipeline. They're also some of the nicest people to work with. https://t.co/aZGjDgSQKe — JPK (@therealjpk) December 2, 2019

与许多其他市场一样，Accel 在印度的投资取得了卓越成效。Accel 参与了电商公司 Flipkart 的种子轮融资，当时包括现金在内 Flipkart 的估值只有 400 万美元。沃尔玛去年以 160 亿美元的价格收购了 Flipkart 的大部分股份，这意味着 Accel 仅从这笔投资中就获得了超过 10 亿美元的回报。

Accel 在印度总共拥有 9 名合伙人和 50 多名成员。该公司还投资了软件即服务巨头 FreshWorks 的种子轮融资（目前估值超过 30 亿美元）、外卖创业公司 Swiggy（估值也超过 30 亿美元），以及最近的独角兽 BlackBuck。对于 85% 的被投创业公司来说，Accel 是它们的首家机构投资者。

这家风投公司表示，在印度投资的 100 多家创业公司中，有 44 家估值超过 1 亿美元。包括 Flipkart 的 210 亿美元市值在内，Accel 的被投公司总市值达到 440 亿美元。

翻译：维金

Accel closes new $550M fund for India