台灣新創公司協力打造，全球首創透過區塊鏈技術，打造販賣機智慧化升級

台灣區塊鏈新創公司 BiiLabs 與業安科技 (Yallvend) 雙方合作，將區塊鏈去中心化身份識別 (Decentralized Identifiers；DID) 技術導入販賣機智慧化升級，幫助於須受購買年齡規範的販賣機供應商，解決安全身份驗證問題，應對行動支付新市場。

遍地開花的販賣機商機

我們所熟悉的販賣機常見於校園、商場、街區、機場等公共場所，販賣機商品種類五花八門，像是口袋書、手機、黃金、汽車、大麻等無奇不有。在日本和德國，則有需經過嚴格管控，指定消費對象的酒類與香菸選項。以德國為例，自 2008 年起，便要求市面上所有香菸販賣機增加證件辨識系統，讓消費者透過駕照、身分證或護照驗證進行購買。然而，販賣機並無法辨別消費者是否為證件真實擁有者，在保護機制上仍待加強。

在日本方面，則需要取得特殊買菸通行證 (TASPO) ，且限定 20 歲以上才能申請。至今全日本已有 98% 香菸自動販賣機都已對應到 TASPO。該國酒類販賣機數量，也由 1996 年的 18 萬台逐步淘汰，到了 2018 年只剩下不到 3,000 台，不過仍有多數機台缺乏年齡識別模組，而市場也缺乏應對解決方案。在其他國家法令規定不一或不健全情況下，想找到具身份識別功能販賣機，除上述所提兩國之外，尚未在其他各國普遍盛行。

透過區塊鏈技術，有效管理消費前的身份安全驗證

由於販賣機的品項多元有趣，因此也經常成為業主出奇不意的創意行銷手段。兼顧商品的合規性與趣味性，是大眾市場不可忽略的。區塊鏈新創公司 BiiLabs 與業安科技研發的全球首台販賣機升級模組，讓傳統販賣機得以快速升級，使消費者除了現金之外，也能使用最新行動支付方式交易。

BiiLabs 透過 DID 技術導入其模組，當販賣機進行交易前，可經由手機進行身份辨別，產生專屬序號並簽章。在驗證確認前，透過 API 提供帶有時戳 (time stamp) 的電子收據，將永久紀錄且無法竄改的 ID 身份、日期與地點傳回至販賣機。經由這樣的流程，任何已在線上服務的販賣機，都有機會快速導入這項應用，讓經營業者無須投入高成本的設備生產。

消費體驗升級，台灣創意園區搶先試營運

菸酒屬於較敏感商品，各國的實體身份證件、仿偽特徵、資訊位置都不相同，如何轉移不同國家的硬體周邊，是團隊研發過程中的首要挑戰。不過，DID 驗證功能讓我們有機會克服這些阻礙，適應各國政府數位身份認證的差異，進而降低業者開發成本。

因為區塊鏈技術，提高了社會大眾對個人資訊，如生物特徵、身份訊息等的關注與投入，甚至對數位身份概念，提出有別以往的整合規劃，像是泰國、愛沙尼亞政府紛紛倡導政府電子化管理配套機制。如今數位身份逐步受各國政府支持與民間推廣，BiiLabs 共同創辦人暨執行長朱宜振認為，從販賣機、無人商店領域的消費模式演進，可預期建立完整的數位支付與身份驗證機制的交互行為勢在必行。

基於 IOTA Tangle 網路的分散式帳本技術優勢，將訊息儲存至區塊鏈上，成為身份驗證方式中安全可靠的絕佳選項。IOTA Tangle 挑戰了市場上常見可複製的機器經濟和微支付應用面臨的問題。業安科技執行長黃建堯透露，規劃明年第一季將在華山 1914 文化創意產業園區、松山文創園區申請實驗場域，並與專注在地特色啤酒的新創公司合作，推出具數位身份驗證功能販賣機。可望提高創意園區的體驗，對現有販賣機市場產生深遠影響，讓商業模式中的無人銷售模式，更為多元且安全可靠。

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