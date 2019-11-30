立陶宛二手服装市场 Vinted 融资 1.41 亿美元，晋身独角兽

受经济危机影响，人们希望做时尚选择时更负责任、更少浪费，以及数字平台的出现将二手衣服的买卖不局限于慈善商店。因此，二手服装市场（“循环经济” 有时的别称）在过去几年里发展处于上升态势。今天，欧洲一家第三方平台大公司宣布完成一笔大额融资，更是大大加速了这一发展趋势。

买卖二手时装网站 Vinted 已完成 1.28 亿欧元（约合 1.490 亿美元）融资，该轮融资由 Lightspeed Venture Partners 领投，Sprints Capital、Insight Venture Partners、Accel 和 Burda Principal Investments 参投。

有了这笔融资，Vinted（位于立陶宛，维尔纽斯郊区）估值超过 10 亿美元（未说明具体数额），成为立陶宛最大的公司之一（但不包括波罗的海的第一个独角兽公司——爱沙尼亚超级竞争对手 Bolt，原名 Taxify，也是估值超过 10 亿美元的公司。)

Vinted 将利用这笔融资继续在欧洲扩大业务，并在平台上开发更多功能，改善买卖流程，同时将坚持目标——为消费者提供一个买卖二手时装平台。

该公司首席执行官 Thomas Plantenga 早前在一次采访中说道：“我们会确保平台上不会出现新产品。我们所有卖家都是普通人。Vinted 大约 75% 的客户在使用我们平台之前从来没有买卖过二手衣服。不存在不好意思的问题。”

Vinted 扭转局面之后便开始了增长。2008 年，Milda Mitkute 和 Justas Janauskas 为了让 Mitkute 在搬家前清理衣柜，于是成立了这家公司。公司迅速扩张的同时也付出了代价：到 2016 年，公司资金快耗尽，业务也慢了下来。于是投资方派 Plantenga 来扭转局面。

今日，Pantenga 表示:“我们在 2016 年改变了商业模式，让用户上架衣服的成本尽可能低。这让公司的成长轨迹发生了巨大变化。

更具体地说，公司经历了剧变。首先，它采取许多国际扩张战略（付出了与之相关的高额成本）；其次，取消了所有上架费用，鼓励更多的人上架衣服。现在，在 Vinted 上进行交易，Vinted 只收取 5% 的佣金，买家保护和送货服务由平台保证，增加了交易的吸引力（如果你在线下付费，你仍可以免费上架、买卖衣服，但你不会享受到那些额外待遇）。

这一转变起了作用，公司开始重新增长。两年后，也就是 2018 年，公司继续融资 5000 万欧元。如今，Vinted 平台上有大约 1.8 亿产品，欧洲 12 个市场共 2500 万注册用户（但不包括美国），共 300 名员工。该公司预计在 2019 年销售 13 亿欧元的服装，过去 17 个月里销售额增长了 4 倍。

从快时尚到久时尚

Vinted 的崛起符合欧洲更广泛的趋势。

欧洲拥有一些世界上最大的 “快时尚” 本土企业，比如 H&M, Zara 和 Primark。像这样的公司已经建立了庞大的品牌，它们快速复制时尚界最热门的款式，价格美丽（至少不比你以前可能在 Gap 买过的一双折扣价普通牛仔衣服贵)。

但事实证明，欧洲也是二手服装市场非常繁荣的地方。据估计，三分之二的欧洲人买过二手商品，六成的欧洲人在二手交易平台上出售过自己的物品。

尽管 Vinted 继续控制向美国扩大业务的步伐（或许之前在美国的扩张有些过火，或者只是意识到来自 Ebay、OfferUp、Letgo、Poshmark 等公司的大范围竞争），但在欧洲的增长趋势吸引了美国投资者的目光。

Lightspeed 合伙人 Brad Twohig 说道：“在 Lightspeed，我们要的是打造世代企业的超群管理团队。我们对这个团队的能力印象深刻，他们为他们的社区建立了一个令人难以置信产品和价值主张，并在此过程中调整、扩大他们的业务。Vinted 正在定义自己的市场，并在 C2C 商业和社区领域建立了一个全球品牌。我们很自豪能与 Vinted 合作，利用我们的全球平台和资源，帮助他们继续取得成绩，实现目标。”

虽然传统上慈善商店主导着市场，但像 eBay 这样的网站，以及随后出现的第二波像 Vinted 和该领域另一个竞争对手 Depop 等平台浪潮，已经把买卖物品变成了一项成熟的、低门槛的业务。

尽管如此，考虑到延长个人商品寿命会帮助形成一种行善的风气，在我看来，Vinted 并没有完全取代 Salvation Army，如果你愿意的话，实际上没有办法在 Vinted 上进行销售，并将收益捐给慈善机构。

这似乎是将来要解决的问题。

Plantenga 称:“我们正在考虑为我们的用户创造时尚循环，这样他们买的衣服就不会被浪费了。（将收益捐给慈善机构）很有意思，我们应该把它作为我们成长故事的一部分来探索。说实话，这些都只是初步想法，没有得到发展，因为我们一直在努力迎头赶上，但这个想法符合我们的企业文化。”

早前，实体交易市场 Trouva 也获得一笔大额融资，之后，电子商务，尤其是那些紧追亚马逊和 eBay 等大公司的初创公司（它们专注于自己没有很好服务的特定市场领域）在欧洲的发展如日中天。

翻译：夏慧

Vinted, the second-hand clothes marketplace, raises $141M at a $1B+ valuation