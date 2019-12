在线独立精品店平台 Trouva 融资 1700 万英镑

亚马逊助力开拓并主导了电商模式,在该模式下,各商家在平台上发布待售商品,供数十亿客户浏览及购买。现在,一家伦敦初创公司采用这一理念,将其应用于更精致的零售商和商品领域。目前该公司已完成融资,国际业务将是下一个发力点。

Trouva 为实体独立零售店提供在线市场,这些实体店出售 “精美” 和难得的单品(等于没那么多花哨和高端商品的 Farfetch)。该公司已融资 1700 万英镑。去年该公司在柏林大力推出,并持续在平台上开发出更多种技术,尤其是围绕库存和物流管理方面的技术,因此这笔融资将用于扩大海外业务。

该轮融资由 Octopus Ventures、C4 Ventures(一家由苹果公司老员工 Pascal Cagni 创办的风险投资公司)和 Downing Ventures 领投,BGF 和 LocalGlobe 参投,融资总额约为 3600 万美元。Mandeep Singh 与 Alex Loizou 和 Glen Walker 共同创立了这家公司。Singh 在一次采访中称,公司没有透露其估值。

我们在网上浏览各种商品、购买商品,商家以高效的方式送货上门时,亚马逊可能会主导我们的意识(对我们中的某些人而言,也会主导我们的钱包,因为亚马逊的会员福利商品吸引力十足)。

但亚马逊的方式有很多不足之处。对于零售商来说,它在展示商品的方式上没有给他们太多的余地,他们不得不与成千上万个其他商家(包括亚马逊自己)竞争,才能让客户看到他们的商品。

对于一般的买卖双方而言,亚马逊平台的理念与其他 “所有” 商店的理念别无二致,重心没有体现,策划能力弱。客户可以看电影,听音乐,购买 HDMI 线、食物、书或花瓶等等。从某种意义上说,这让它更像是一种功能性体验,而不是一种愉悦体验。

这为众多不同的竞争对手提供了机会,Trouva 便是其中之一。亚马逊向客户承诺提供一切物品,这家规模较小的初创公司也将有力提供稀缺性物品。

Singh 表示:“我们非常挑剔,我们必须拒绝大多数想在我们网站上出售商品的商店申请。我们正在寻找最好的策划。拥有世界上所有的花瓶都不如拥有最好的花瓶重要,因为最好的花瓶是由专家来管理的。”

尽管我们持续看到通过网络和应用程序进行购买的趋势激增(这种趋势将在未来几周的假日购物中体现出来),但分析师估计,仍有约 85%的零售将在线下进行。

在这个 85% 的零售中,实体商店出现一个有趣的现象:在大型连锁店和亚马逊之类的公司因人们如何销售商品以及人们如何购物而逐渐改变现状的时候,仍然有一大群独立零售商——如 Singh 所描述的 “策划”。 这些商店的目标顾客是有可支配收入的人,他们想用钱买更独特的东西。

来自高街的挑战

在伦敦这样的城市,独立商店经常面临威胁。首先,它们位于租金不高的地方,志同道合的人聚集在一起,住在同一个社区。在这里,他们出售少量不便宜的衣服、有趣的家居用品、各种小玩意而或古怪的礼品,因此拥有一批当地爱好者。

但它们的出现往往也预示着更大范围的中产阶级化浪潮。最终,随着租金的上涨,大型连锁店和高档精品店纷纷迁入,这些商店就迁走了 (纽约的 SOHO 区是这种趋势下的另一典型受害者)。

尽管如此,Singh 指出,英国仍有 2 万多家独立商店。他补充道:“我们正与其中 500 家最好的商店合作。”

在我看来,Trouva 最大的竞争对手是其他也在瞄准同类在线购物者的公司,如,另一个英国网站 Not On The High Street,以及 Etsy,不过后者更着眼于制造商,较少关注零售商。同样,商店也有可能建立自己的网站,尽管这会带来一系列麻烦,独立店主可能不太愿意在平台开店。

Singh 称:“是的,一家独立的实体精品店很容易就能开设网店。这确实容易。但是你会发现独立网站并不能帮你吸引顾客。我们拥有一系列后端技术,包括库存管理软件和处理货运物流。对于一家(实体)精品店来说,所有这些都很难独立完成。网上销售很容易,但你仍然需要一个有规模经济能力的人来接手和交付。”

另一方面,他指出 “亚马逊完全不会令我们担忧”。

“我们的定位与其完全相反。像亚马逊这样的巨头太专注于那些运营良好的商店,” 他补充道。值得注意的是,他认为,最大的威胁与那些利用 Trouva 进行网上销售的独立商店面临的威胁是一样的,“那些销售家居用品和服装的线下连锁店。”

Trouva 没有计划销售自盈的商品,也没有计划与其他在线零售商合作,尽管它可能会考虑如何利用仓库空间来帮助零售商进行库存管理(因为许多这样的商店确实很小)。“我们的供应百分之百来自我们的实体店合作伙伴,” 他说道。

Trouva 目前也没有任何类似上架会员福利商品的计划。它确实与零售商和送货合作伙伴合作,提供从商店到买家端到端的送货服务,如果有必要,还可以选择第二天送达。

投资机构 Octopus 的合伙人 Jo Oliver 表示:“这种关系与精品店是共生的。我们有更广泛的客户基础、更合理价格、效率更高的交货方式、Trouva 的库存跟踪和管理软件,精品店受益其中,进而实现更高的收入和更高的盈利能力。随着更多的精品店的加入,客户的提议变得越来越有吸引力,特别是随着 Trouva 的业务遍及全球时。”

Singh 指出,最终入驻 Trouva 的商店具有 “排他性”,尽管这几乎是默认的,因为这些小商店不太可能扩大他们的在线业务。

亚马逊一直在努力改善其网站与商品的交互和管理方式,向 Trouva(以及其他公司)所瞄准的客户和零售商群体提供产品和市场销售服务。这种情况不太可能随着时间的推移而消失,尤其是考虑到亚马逊的长远打算,它将逐步地改变想法,同时悄悄地改变我们的购物习惯,以适应其生产的产品。

Singh 说:“像亚马逊和 eBay 这样的网上卖家都在努力提供更好的体验,但企业很难改变其本质。”

翻译:夏慧

