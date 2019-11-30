法国企业服务应用商 Forest Admin 融资 700 万美元

法国创业公司 Forest Admin 已从 Notion Capital 和 Runa Capital 获得 700 万美元，完成 A 轮融资。该公司为客户提供自定义管理后台搭建，让团队可以从单个界面跟踪和操纵数据。

Forest Admin 让你可能已在使用的数据库和第三方服务（如 Stripe，Intercom，Zendesk，Google Analytics，Mailchimp 等）结合在一起。通过这种方式，你就能集中所有数据。

之后，你可以通过 Forest Admin 使用最重要的指标构建仪表板，可查看数据并创建细分。最后，你可以为用户或细分创建工作流，如生成发票、发起退款、将数据导出到 CSV 文件等。

考虑到 Forest Admin 处理的为敏感的客户数据，你需要确保数据安全。虽然 Forest Admin 是一个软件即服务初创公司，但它不会从服务器中获取数据。Forest Admin 要求你在服务器上安装一个插件，以便可以直接与你的服务器对接。

你可以创建一个 IP 白名单，然后将 Forest 插件放在 VPN 后面，以确保不会造成任何漏洞。同样，Forest Admin 可让你管理用户权限，以确保员工不会看到他们不需要看的东西。

到目前为止，Forest Admin 已有 2000 家客户，20 名员工。 该公司与不同行业的客户合作，如金融科技，移动以及在线零售。

通过现在的融资，Forest Admin 希望与更多的 API（例如 GraphQL）一起合作，融合更多第三方 SaaS 工具，并优化用于移动使用的管理面板。

翻译：夏慧

Forest Admin raises $7 million to help you build admin panels