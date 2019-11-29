Peak Design Everyday V2：顶级的摄影包和旅行包

Peak Design（巅峰设计）已经从众筹新贵成长为一个获得世界各地摄影师信赖的配件品牌，该公司在本周更新了其 “Everyday” 系列全套摄影包产品线。基于本人对其中全新拉链式双肩包 Everyday Backpack Zip 20L 以及升级款双肩摄影包 Everyday Backpack V2 30L 的试用，我认为这些采用全新设计和经过升级的新品能够给 Peak Design 的老粉丝留下深刻印象，同时也应该能够吸引到新粉丝入坑。

Everyday Backpack Zip 20L

Everyday Backpack Zip 20L 拉链式双肩包是 Peak Design 推出的全新产品，它从 Everyday 系列的双肩摄影包中汲取了很多灵感，但采用全拉链封口代替了 Everyday 系列标志性的 MagLatch 磁力排扣。选择使用拉链而不是磁力排扣，这意味着 Backpack Zip 没有 Backpack 那样的容量扩展能力（Backpack 是翻盖式的，用户可以在顶层隔断塞入更多东西）。不过，根据用户需求的不同，拉链封口也有它的好处。

首先是价格：我评测的 Backpack Zip 20L 价格为 219.95 美元（约合 1546 元），这要比 20L 版本的 Backpack 便宜 40 美元（约合 281 元）。这个差距倒不是很大，但如果你想省点钱，那么 Backpack Zip 堪称物超所值。Backpack Zip 还提供了容量更小的 15L 版本，这是 Everyday 系列双肩包中尺寸最小的一款。对那些使用小型镜头或希望少带一些装备的人来说，15L 版本是非常不错的紧凑型摄影包。

除此之外，拉链本身也很有趣。如果你愿意的话，你可以把背包完全打开。在默认情况下，背包中配有坚固的隔板充当架子的作用。但如果你把隔板拆卸下来，那么跟日常背包一般大小的 Backpack Zip 就能立刻成为最易于收纳物品的 Peak Design 双肩包。因此，对于那些不想把背包当摄影包使用的人来说，这是一个绝佳的选择。

当然，Zip Backpack 依旧提供了大量连接点让用户挂载自己的装备；而且，跟 Peak Design 的上一代摄影包相比，Zip Backpack 采用的拉链也得到了改进。这款背包当中拥有专用的笔记本电脑口袋和平板电脑口袋，20L 版本可以放进 15 英寸的笔记本电脑，15L 版本可以放进 13 英寸的笔记本电脑。此外，20L 版本的笔记本电脑口袋还采用了全新的可调节设计，其隔板可以改变位置以容纳更小尺寸的笔记本电脑，而不是电脑一放进口袋就落到背包底部。Peak Design 在升级款双肩摄影包 Backpack V2 上面同样采用了这种设计，可以说是非常棒且易于使用的功能改进。

跟 Backpack 一样，Backpack Zip 也配备了行李固定带，便于用户赶飞机时将背包固定在拉杆箱上面；而且拉链配有防盗扣，有助于避免小偷轻易开包取物；此外，背包表面采用耐用的防撕裂织物制成，同样有利于长期使用。

就容量而言，Backpack Zip 20L 是一款相对较小的背包，但它仍然可以装下很多摄影装备。举例来说，我在背包中同时装下了自己的索尼 70-200 f/2.8 GM 镜头、100-400 f/2.8 GM 镜头以及装好 24-70 f/2.8 GM 镜头的索尼 A7R IV 相机。当然，把这些东西跟所需的配件装进包里可能显得有些拥挤，这时候或许应该使用尺寸更大的 Backpack V2。

Everyday Backpack V2 30L

经过升级的 Backpack V2 双肩包沿用了前代产品的 MagLatch 磁力排扣，并采用了一种 Peak Design 所说的 “更符合人体工程学和更时尚的” 新设计。毫无疑问，Backpack V2 磁力排扣的存在感没有前代产品那么突出，但使用起来似乎更为直观，这是一个好消息。跟以前一样，背包的两侧是可以通过拉链打开的（所有的拉链都经过了改进，以此提高耐用性）；背包的内部空间被可拆卸的尼龙材质隔板一分为三。

Peak Design 对 Backpack V2 的整体外观进行了微调，让它变得更好看了。第一代 Backpack 已经是市面上超高颜值的摄影包之一了，Peak Design 把新一代背包设计得更为圆润，而且背包所有接缝处的外观都得到了改进，让人一眼看上去就能知道该公司向质量和细节投注了更多的心思。

Peak Design 提供了 30L 版本的 Backpack V2 供我评测，相较于 20L 版本的 Backpack Zip，更大的容量让我能够在其中装进更多的东西，包括杂七杂八的配件，比如备用电池、充电器、麦克风以及搞好摄影所需的各种玩意儿。除了上面提到的镜头和相机之外，我还成功在 Backpack V2 30L 当中装进了一架大疆 Mavic Mini 无人机以及第二台相机索尼 A7III 的机身。

Backpack V2 同样拥有高度可调的笔记本电脑隔板，但它带来的影响更为显著，因为 30L 版本的口袋更深。拿我现有的第一代 Backpack 背包来说，从它巨大的笔记本电脑口袋里掏出公司配发的 13 英寸 MacBook Pro 有点像伸手到魔术帽里抓兔子，而 Backpack V2 就没有这种问题，你可以很容易拿出电脑，手指也不会因为不小心碰到哪里而受伤。

此外，Backpack V2 的肩带也得到了改进。根据我的初步测试，它们确实让人感觉更加舒适。而且，背带当中还嵌入了磁铁，当你没有把包背在身上时，它们会被吸附在背包的背面。当你把背包放进飞机的行李架或是在机场过安检时，这种设计就会显得很贴心。这是一个很小的细节，但再一次，Peak Design 的声誉就建立在这样的细节之上，比如说他们家有各种可以收起来的带子，直到用户有需要才会出现，并真的能够带来极大的便利。

结论

跟初代产品一样，Peak Design 推出的 Everyday V2 新品可能是市面上最为思虑周全和精心设计的摄影包了。而且，作为一家公司，Peak Design 还在专注于以环保的方式来制造和交付产品，这在他们设计和提供高品质实用装备的能力之外可谓额外的好处。

Peak Design 的产品并不适合所有人，你绝对能够以更少的钱买到非常不错的摄影包。但对不差钱的人来说，Peak Design 是摄影包这个产品类别的至臻之选；而如果你在寻找一种能够常伴自己左右的长期模块化解决方案，那么 Peak Design 将能为你带来巨大的价值。

翻译：王灿均（@何无鱼）

Peak Design’s Everyday Backpack Zip and Everyday Backpack V2 are top-notch photo and travel bags