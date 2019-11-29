TechCrunch 会将每天重要投融资报道汇成一篇简报，让你花不多的时间了解全球创业圈资本情况。以下是今天（11 月 29 日）的投融资精选：

融资

🇫🇷 法国膳食健康监测初创公司Foodvisor获得450万美元融资：通过 app 帮助用户计算食品的质量并为其提供膳食建议的法国膳食健康监测初创公司 Foodvisor 近日宣布，在其 app 完成 200 万次下载后获得 450 万美元融资。本轮融资由 Agrinnovation 领投，部分天使投资人参投。据悉，这笔资金将用于 app 性能的改进，同时该公司也正考虑新招纳 15 名员工。目前，该 app 已在美国地区发起运营。

🇫🇷 法国管理面板方案解决商Forest Admin获得700万美元A轮融资：帮助用户建立后端管理面板从而提升团队数据管理效率的法国管理面板方案解决商 Forest Admin 近日宣布，获得 700 万美元 A 轮融资。本轮融资由 Notion Capital 和 Runa Capital 领投。据悉，本轮融资将用于推进 Forest Admin 与更多 API 接口集成，并提升其手机端应用的优化程度。

Forest Admin 表示，目前已为金融科技、移动、在线零售等多个行业超过 2000 名客户提供了服务。