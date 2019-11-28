小米公布第三季度财报，营收增长大幅放缓

作为全球第四大智能手机厂商的小米周三公布了截至 9 月底这个季度的财报。尽管业绩基本符合分析师预期，但增长率大幅下降。这表明，随着全球智能手机销量的滑坡，手机厂商在向服务业务转型的过程中遇到了困难。

第三季度，小米营收为 537 亿元人民币（76.5 亿美元），较第二季度的 519.5 亿元人民币增长 3.3%，较 2018 年第三季度增长 5.5%。

这与 Refinitiv 统计的分析师平均预期 537.4 亿元人民币基本一致，但增长正在放缓。相比之下，第二季度小米报告的季度环比增长率达到 18.7%，同比增长率达到 14.8%。

小米表示，该季度的调整后利润为 35 亿元人民币（5 亿美元），高于去年同期的 25 亿元人民币。毛利润为 82 亿元人民币（11.7 亿美元），同比增长 25.2%。

第三季度，小米的智能手机业务营收为 323 亿元人民币（46 亿美元），同比下降 7.8%。同期的手机出货量为 3210 万部。小米表示，这一下滑是由于中国智能手机市场的 “低迷”。

市场研究公司 Canalys 本月报告称，第三季度中国智能手机市场同比下降 3%。不过尽管增长放缓，小米表示智能手机业务的毛利率达到 9%，高于前几个季度的 8.1% 和 3.3%。

根据研究公司 Counterpoint 的数据，除了在中国市场领先的华为之外，其他所有智能手机厂商在中国市场的出货量都出现了下降。

然而对小米来说，这在技术上并不是个问题。早在去年上市的很久之前，小米就一直在宣传自己的商业模式：从硬件上赚的钱很少，但从广告投放和互联网服务销售中获得的收入将越来越多。

然而，小米互联网服务业务的增长速度还不够快，不足以成为驱动整个公司的增长引擎。该季度，小米互联网服务业务同比增长 12.3%，至 53 亿元人民币（7.5 亿美元），较上季度环比增长 15%。无论以哪个指标来看，互联网服务业务对盈利的贡献都远远小于智能手机业务。

此外，该业务的一些部分正面临其他挑战。小米表示，广告收入已连续两个多季度出现下降。

小米两年前表示，来自硬件的利润率永远都只会有 5%。该公司高管对 TechCrunch 表示，这个要求已被纳入至公司章程。然而，正是由于向互联网服务的转型速度较慢，同时通过硬件销售获得的利润不多，导致了小米在 IPO（首次公开招股）中表现平平。

与此同时，小米基于 Android 的 MIUI 系统用户数正在增长。截至今年 9 月，这个系统已有 2.92 亿月活跃用户，高于 6 月份的 2.787 亿。

更加乐观的是，小米表示，智能电视和小米盒子平台已有超过 320 万付费用户，而近期开始发展的金融科技业务的收入已达到 10 亿元人民币（1.4 亿美元）。

不过，硬件仍然占小米营收最大的比例。该公司表示，第三季度国际业务营收同比增长 17.2%，至 261 亿元人民币（37 亿美元），相当于总营收的 48.7%。小米正越来越多地在海外市场推销其产品和服务。

小米在国际市场的成功在很大程度上要归功于在印度的主导地位。印度是全球第二大智能手机市场。在过去 9 个季度中，小米一直是印度最大的智能手机厂商，而印度市场对智能手机的需求仍在增长。这在全球范围内很少见。根据 Counterpoint 的数据，在该公司第三季度出货的 3200 万部智能手机中，有超过 1200 万部来自印度。

小米创始人及董事长雷军在声明中表示，随着 5G 设备开始引起关注，小米希望进一步推动营收增长。他表示，该公司计划明年至少推出 10 款支持 5G 的智能手机。不过他没有透露，小米计划对服务生态做些什么。

翻译：维金

Xiaomi’s Q3 earnings report shows slowing growth