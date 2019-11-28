美国电商提前进入黑五，11 月网购消费支出已达 500 亿美元

今年的假日购物季较短，而美国的零售商已开始提前启动黑色星期五的促销活动。根据 Adobe Analytics 今天上午分享的最新电商数据，这些活动正在取得回报。数据显示，从 2019 年 11 月 1 日至 11 月 26 日，美国消费者的电商消费已达到 501 亿美元，同比增长 15.8%。

今年的感恩节是 11 月 28 日，比 2018 年的 11 月 22 日晚了整整一周。这使得零售商在感恩节后的促销活动时间减少了 6 天，创 2013 年以来的最短纪录。当时，较短的促销时间就导致了严重的物流问题。为了在更长时间里开展促销，并避免类似 2013 年的情况，零售商们已经提前一周启动了优惠促销。

例如，亚马逊从 11 月 22 日开始启动黑色星期五促销。除了从 11 月 22 日开始的黑色星期五前优惠之外，沃尔玛还在线上推出了名为 “立刻购买” 的早鸟折扣。塔吉特则在应用中加入了来自 Shipt 的当日达送货服务，并启动了各类优惠活动。其他零售商也在效仿。

不过，消费者甚至没有等到黑色星期五活动开始，就已经开始大举购物。Adobe Analytics 跟踪了美国前 100 家零售商中的 80 家。数据显示，在 11 月到目前为止的 26 天时间里，线上销售额每天都超过 10 亿美元，其中有 7 天的销售额甚至超过了 20 亿美元。这使得 2019 年成为购物季开始前有不止一天单日销售额超过 20 亿美元的第一年。

截至今天上午，消费者的在线消费已达到 2.4 亿美元，同比增长 19.3%。全天总额有望达到 29 亿美元。

基于这些数据，Adobe 认为，此前的预测，即整个假日购物季的支出总额将达到 1437 亿美元，仍然是准确的。根据 Adobe 的数据，同比增长率将达到 14.1%。此外，感恩节、黑色星期五和网购星期一这 3 个最大的购物日也将出现增长。

预计感恩节销售将同比增长 19.7%，达到 44 亿美元。黑色星期五销售将增长 20.5%，达到 75 亿美元。网购星期一销售额将增长 19.1%，达到 94 亿美元，并创下新纪录。

Adobe 还预计，今年的移动端购物将出现大幅增长。在所有电商销售中，将会有 34.3% 通过智能手机完成，同比增长 24.2%。App Annie 的移动电商预测也显示，移动端购物者数量将创纪录，黑色星期五和网购星期一这两周的移动端购物时间花费将同比增长 25%。该公司表示，今年假日季，全球（除中国以外）购物者将在购物应用上花掉 22 亿小时。

其他值得注意的趋势还包括 “在线下单，店内自提” 的普及。61% 的消费者将会这样做，而销售额相对于去年将增加 27%。今年购物季的电子邮件促销活动将占所有线上营收的 16.5%，同比增长 10%。付费搜索占总营收的 23.7%，社交媒体仅仅占 2.8%。

在商品方面，购物者正在购买的商品包括苹果 AirPods、苹果笔记本、三星和 LG 的电视机，以及 Frozen 2 的玩具等等。

Adobe 商务产品和平台副总裁杰森·伍斯里（Jason Woosley）表示：“由于购物季时间较短，零售商更早地启动了促销活动，Adobe 甚至在感恩节前就开始看到各种折扣。仅就电视而言，购物者看到的折扣已经是预期的两倍，昨天的平均折扣率达到 17.5%。那些在晚饭之后拿起智能手机就开始购物的消费者很可能会找到比去年此时更大的优惠。”

翻译：维金

US online shoppers already spent $50B in November, holiday season on track for $143.7B