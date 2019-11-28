乐高发布积木卡车 “致敬” 特斯拉 Cybertruck

乐高（Lego）似乎受到了近期事件的启发，发布了自家版本的未来卡车——让我们来看看他们带来的大胆设计。显然，乐高是在数落伊隆·马斯克（Elon Musk）以及他在上周发布的特斯拉 Cybertruck——这么说吧，人们在评价这款电动卡车时有不小的分歧。

乐高在 Twitter 上指出，他们的卡车是 “保证防碎” 的，这调侃的是 Cybertruck 在演示环节的 “翻车” 事件，即马斯克让设计师弗朗兹·冯·霍尔兹豪森（Franz von Holzhausen）拿一个大金属球投掷驾驶室车窗玻璃和后排车窗玻璃，结果玻璃一碰就碎了。马斯克后来表示，这是因为霍尔茨豪森之前用大锤锤击驾驶室车门，导致车窗结构受损。不过，这次 “翻车” 事件着实令人难忘，并很快成为流传网络的一个梗。

The evolution of the truck is here. Guaranteed shatterproof 😬 pic.twitter.com/RocTEkzzwI — LEGO (@LEGO_Group) November 27, 2019

尽管 Cybertruck 在发布那天出现了一些小问题，而且外观设计也遭到了很多调侃，但马斯克表示，到目前为止，已经有超过 25 万人掏出 100 美元押金（可退还）签约进行预订。所以，至少从预购订单这个层面来看，Cybertruck 已经吸引到足够多人的兴趣。

乐高没有透露他们的卡车会在何时上市或开放预订，但或许他们也会向福特的皮卡发起决斗挑战。

翻译：王灿均（@何无鱼）

Lego’s take on the Tesla ‘Cybertruck’ comes with innovative roof racks