TechCrunch 会将每天重要投融资报道汇成一篇简报，让你花不多的时间了解全球创业圈资本情况。以下是今天（11 月 28 日）的投融资精选：

融资

🇱🇹 立陶宛二手衣物交易市场Vinted获得约1.41亿美元融资 估值超10亿美元：帮助用户交易二手衣物的立陶宛初创公司 Vinted 近日宣布，获得约 1.28 亿欧元（约合 1.41 亿美元）融资，使该公司估值超过 10 亿美元。本轮融资由光速资本创投领投，Sprints Capital、Insight Venture Partners, Accel、Burda Principal 参投。据悉，这笔融资将用于该公司继续在欧洲地区的扩张和用户体验的改善。

🇬🇧 英国ORC软件技术开发商Rossum获得350万美元种子轮融资：使用 “认知数据捕获” 机器学习技术提升文档识别效率的英国 ORC 软件技术开发上 Rossum 近日宣布，获得 350 万美元种子轮融资。本轮融资由 LocalGlobe 领投，Seedcamp 及部分天使投资人参投。加上此前由 Miton 和 Startupyard 领投的 100 万美元 pre-seed 轮融资，该公司目前已获得 450 万美元融资。据悉，新的融资将用于该公司产品的继续研发和全球范围内的扩张。此外，Rossum 也计划在美国新开设一家办公室。

Rossum 表示，该公司产品旨在提升操作人员的工作效率而非取代人类，其产品平均可以达到 95% 识别准确度。如果遇到无法正确识别的信息，它将向操作人员提出反馈并在此后的学习过程中借此提升识别精度。目前，该公司产品已被诸如西门子等财富 500 强公司使用。

🇮🇳 印度共享电瓶车初创公司Bounce获得1.5亿美元D轮融资：主打共享电瓶车的印度初创公司 Bounce 近日宣布，获得 1.5 亿美元 D 轮融资。本轮融资由现有投资者 Eduardo Saverin’s B Capital 和 Accel Partners（印度）领投。据悉，该轮融资使得 Bounce 的估值超过 5 亿美元（Bounce 在 C 轮融资时估值约 2 亿美元）。

Bounce 的收费规则为每公里 1 印度卢比和每小时 1.5 印度卢比的价格使用该公司的电瓶车，完成骑行后，用户只需在附近的停靠点停驻即可。目前，该公司已有 210 万用户。

🇺🇸 啤酒电商初创公司 TapRm 获得 150 万美元融资：减少并简化中间销售环节，帮助啤酒爱好者更好进行线上采购的啤酒电商初创公司 TapRm 近日宣布，获得 150 万美元融资。本轮融资由 The Broe Group 领投，VU Venture Partners、Branded Strategic Hospitality 参投。

🇬🇧 英国精品电商品牌Trouva获得1700万英镑融资：主打精品商品的英国电商品牌 Trouva 近日宣布，获得 1700 万英镑（约合 2200 万美元）融资。本轮融资由 Octopus Ventures、C4 Ventures、Downing Ventures 领投，BGF、Localglobe 等参投。融资过后，Trouva 获得的总融资金融超过 3600 万美元。据悉，本轮融资将用于平台在英国之外的欧洲地区扩张，并将主要围绕物流和仓储方面提升其平台的技术基础。