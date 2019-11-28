苹果和谷歌在地图服务中将克里米亚划归俄罗斯

全球政治通常是难以驾驭的，而在冲突时期，那些致力于提供公正服务（比如地图或搜索）的公司可能不得不选边站队。苹果（Apple）刚刚就做了这件事，在俄罗斯吞并乌克兰克里米亚地区这件富有争议的事情上，该公司至少是在一定程度上站到了俄罗斯那一边，而谷歌也做了同样的选择。

2014 年，乌克兰爆发了有关克里米亚地位问题的政治动乱，俄罗斯趁机控制了这个位于黑海北部的大半岛。世界各国领导人对这一举动表示谴责，称俄罗斯故意帮助挑起事端以从中渔利，出兵克里米亚更是侵犯了乌克兰的主权。

尽管围绕这些事件的争议仍在继续（事实上，从某种程度上说，事件本身也没有结束），但包括苹果和谷歌在内的一些公司在更新地图之类的事情上并不享有等待历史判决的奢侈。

举例来说，这两家公司的地图服务之前都曾把克里米亚标记为乌克兰的一部分。但是，俄罗斯当局已经向他们提出正式投诉，并警告称把克里米亚划为俄罗斯以外国家的领土将被视为犯罪行为。现在，苹果和谷歌都对俄罗斯的要求做出让步。

当用户在俄罗斯使用苹果的地图和天气应用时，他们现在会看到克里米亚已经被划归为俄罗斯领土。俄罗斯当局在周三表示：“苹果公司履行了自己的义务，让设备上的应用遵循了俄罗斯法律的要求。”

如果用户是在美国使用这些服务，那么他们会看到苹果和谷歌似乎是持中立立场的（如果说真有中立这种立场的话）。在苹果和谷歌的地图上，克里米亚半岛既没有被划到俄罗斯，也没有被划到乌克兰，两家公司用比较奇怪的方式表达出了这个意思。

例如，在谷歌地图上，克里米亚的北部有一条明显的边界线将它跟赫尔松（乌克兰的一个州）分隔开来，而且这条线要比其他州之间的边界线粗黑得多。用户从边界处点击赫尔松能够看到有关该地的简要介绍，点击克里米亚则似乎什么也不会出现，而点击克里米亚境内的城市和随机地点，弹出来的概况不会显示通常都会有的国家信息。

苹果和谷歌的地图都没有在克里米亚跟俄罗斯之间画出边界线，而这条线通常出现在塔曼湾当中。而且，塔曼湾的一侧被明显标注为属于俄罗斯，另一侧则没有标注任何国家归属信息。

我已经联系谷歌和苹果置评，询问他们是在何时以及如何决定采用当前地图的。如果收到回复，我将更新本文。很有可能两家公司会辩称，他们做出这些决定是为了遵守当地法律。但是，一个地方有两套法律可以适用时，那该如何是好呢？

更新：谷歌的一位发言人说：“我们尽一切努力客观地描述存在争议的地区，在推出本地版本谷歌地图的地方，我们在显示地名和边界线时会遵循当地法律。”

本文的意义并不是支持或反对这些陈述，而是要向大家展示，苹果和谷歌这样的公司在面对此类情形时处境艰难，他们提供的信息远远称不上完整或权威。就克里米亚一事而言，我们看到他们会在不同的地方展示不同的信息，不顾国际关注对一些政府做出让步，并（相对）缩减服务功能以避免争议。

我们要记住的是，当我们使用跨国公司的服务查询信息时，要知道他们并非客观的信息来源，尽管我们可以说没有任何信息来源是客观的。

题图来源：MLADEN ANTONOV/AFP/Getty Images / Getty Images

翻译：王灿均（@何无鱼）

Apple and Google Maps accommodate Russia’s annexation of Crimea