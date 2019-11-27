Twitter 将清理不活跃账号，并回收用户名

对于抢注自己喜爱的 Twitter 用户名这件事，试过的人都知道其过程有多么令人痛苦。用户可以霸占一个账号很多年，即使长时间不活跃，他们的用户名也不会被抢走。现在，英国广播公司（BBC）的一位记者发现，Twitter 的一项新举措可能有助于改变上述状况。

该公司在发送给 TechCrunch 的一封电邮中确认了此项举措：

作为我们服务于公开对话这一承诺的组成部分，我们正在努力清理不活跃的账号，以此在 Twitter 平台呈现人们可以信赖的、更加准确的可信信息。如我们的《不活跃账号政策》（Inactive Accounts Policy）所述，这项工作的一部分是鼓励人们在注册账号后定期登录和使用 Twitter。我们已经开始主动联系那些在超过 6 个月时间里没有登录 Twitter 的用户，并向他们告知，由于长期不活跃，他们的账号有可能被永久性移除。

如前所述，Twitter 的确制定了一项不活跃账号政策，尽管该公司一直以来并没有拿出太多举措来执行它。该公司鼓励用户至少每 6 个月登录 Twitter 并发布推文，现在他们正采取额外措施联系不活跃的用户，提醒他们在今年 12 月 11 日之前进行登录操作，否则他们的账号就有被移除的危险。

至于被回收的用户名会在何时开放注册，Twitter 没有说。而且，该公司《不活跃账号政策》页面上也明明白白写着，除非涉及到商标侵权，否则 Twitter“一般不接受用户注册疑似不活跃用户名的请求”。该公司的一位发言人在发送给 TechCrunch 的电邮中指出，那些用户名 “有可能” 开放注册，但移除旧账号的过程很可能将耗时数月之久。

更新：Twitter 回信澄清说，回收用户名是这件工作的 “副产品”，并非此举的主要目的。

翻译：王灿均（@何无鱼）

Twitter will free up handles by deleting inactive accounts