印度网约车平台 Ola 将于未来几周在伦敦启动运营

印度网约车巨头 Ola 今天宣布，将于 “未来几周” 内开始在伦敦开展业务。此前一天，伦敦政府部门吊销了 Uber 在当地的运营牌照。伦敦是全球范围内 Uber 最赚钱的城市之一。

Ola 去年进入了英国的部分市场。该公司目前已开始在伦敦招募司机，为服务上线做准备。到目前为止，Ola 已融资超过 35 亿美元。该公司计划在伦敦招募 5 万名司机，比 Uber 当前在伦敦的规模还要更大。

与竞争对手 Uber 一样，Ola 也获得了软银集团的投资。今年早些时候，该公司也获得了伦敦交通管理局的运营许可。Ola 表示，已在英国的 27 个行政区为 700 万用户提供服务。

为了吸引司机，Ola 表示，该公司 “收取较低的佣金”，让司机可以获得 “更高的收入”。该公司没有透露具体数字。在印度，Ola 平台的司机可以获得乘客所付车费的 70% 到 74%，以及一些额外 “激励”。

Ola 国际业务负责人西蒙·史密斯（Simon Smith）表示，该公司的出行平台 “完全符合” 伦敦交通管理局的标准。他在声明中表示，“在过去几个月时间里，我们与伦敦市政府、司机和本地社区展开了建设性的对话。我们期待以创新、有意义的方式为解决出行问题做出贡献。”

本周一，Uber 在伦敦的牌照第二次被吊销。此前伦敦监管部门发现，Uber 平台上有 1.4 万个订单的司机伪造了自己的身份。

对 Ola 来说，很清楚的是，该公司正在去做 Uber 没有做到的事情。

Ola 在伦敦表示，将提供一系列安全功能，包括用于 “持续认证” 的 “行业首个” 司机面部识别系统，“与驾照照片比对的司机图像验证技术”，“确保只有符合伦敦交通管理局要求的持照司机才能在平台上提供服务的强大技术系统”，为乘客和司机提供 7×24 全天候帮助的热线，以及可以向 Ola 安全响应团队报告的应用内应急按钮。

向伦敦的扩张表明，Ola 的国际野心正越来越大，尤其是在 Uber 拥有大量业务的市场。Ola 在印度仍遥遥领先于 Uber。

Ola 目前已经在新西兰和澳大利亚的部分地区开展业务。到目前为止，Ola 在英国只瞄准二线城市。进军伦敦市场对 Ola 来说是重要一步，因为伦敦是欧洲的重要市场。Uber 宣称，在伦敦拥有约 350 万用户和 4.5 万名注册司机。

伦敦交通管理局昨天表示，在 Uber 的业务运营中发现了 “系统性问题”，导致 “乘客的信息安全和人身安全面临威胁”。除平台上出现未经授权的司机之外，伦敦交通管理局表示，还发现了另一个问题，即被解雇或封禁的司机可以重新创建 Uber 帐户并接单。

Uber CEO 达拉·科斯罗沙西（Dara Khosrowshahi）昨天对伦敦交通管理局的决定表示失望。他表示，Uber 将对伦敦交通管理局的决定提出上诉。“这个决定是错误的。在过去两年中，我们已经从根本上改变了在伦敦开展业务的方式。” 在上诉过程中，Uber 可以继续在伦敦运营。

翻译：维金

India’s Ola to begin operations in London in ‘coming weeks’