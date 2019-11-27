纽约股票交易所拟支持直接上市融资

纽约股票交易所今天上午向美国证券交易委员会（SEC）提交文件，希望允许企业在直接上市中进行融资。

在以往的直接上市中，企业直接向市场出售由内部人士、员工和投资者持有的已发行股份，而不会发行新股。自 2018 年 Spotify 完成直接上市以来，这种上市方式变得越来越受欢迎。Spotify 的做法让员工可以直接变现，不再给予银行优先权，并支持由市场对股票定价。类似 Spotify 这种选择直接上市的公司可以绕开上市路演，从而避免华尔街的高昂费用。然而以往，这些公司无法通过直接上市去融资。

纽约股票交易所的新提案试图改变这样的状况。具体来说，该交易所计划修改《上市公司手册》的第一章，其中概述了纽约股票交易所对 IPO（首次公开招股）或直接上市公司的初始要求。纽约股票交易所目前受 SEC 的监管。如果这个提案获得批准，那么在该交易所上市的公司将被允许在直接上市中筹集新的资金。

文件指出，提议的调整 “允许以往没有根据该法案注册普通股证券的公司，在注册声明生效时在交易所上市普通股证券，即该公司可以于交易所交易首日在开盘竞价中出售股票”。该提案将允许在 “献售股东场内直接上市” 以外，启动 “一级市场场内直接上市”。

这种混合模式可能会吸引硅谷的科技创业公司。在 Spotify 和 Slack 的直接上市之后，它们对公开市场的创新路线越来越熟悉。在这些上市的背后，科技行业领袖们一直宣传，直接上市是通往公开市场最新、最好的方式。风险投资人比尔·格利（Bill Gurley）特别鼓励公司考虑这种上市方式。有消息称，Airbnb 有意在 2020 年上市，并很可能采用直接上市的方式，而不是传统的 IPO。

格利曾对银行家无力为 IPO 正确定价表示不满。他最近主持了为期一天的会议，重点讨论直接上市，会议主题为 “直接上市：相对于 IPO 更简单、更优越的替代方案”。许多科技行业精英出席了这场活动，其中包括红杉资本的迈克·莫里茨（Mike Moritz）和 Spotify 首席财务官巴里·麦卡锡（Barry McCarthy）。

格利今年早些时候对 CNBC 表示，他决定公开支持直接上市。他说：“大部分人都害怕来自银行的反弹，所以很难直言不讳。在我职业生涯的这个阶段，我可以应对这样的压力。”

翻译：维金

NYSE proposes big change to direct listings