Facebook 收购 VR 游戏《节奏光剑》开发商 Beat Games

虚拟现实领域尚未出现很多热门游戏，但 Facebook 正在收购最热门之一虚拟现实游戏背后的游戏工作室。

Facebook 在周二宣布，他们将收购《节奏光剑》（Beat Saber）的开发商 Beat Games——《节奏光剑》是一款把《水果忍者》（Fruit Ninja）和《吉他英雄》（Guitar Hero）结合在一起的节奏游戏。顾名思义，玩家在游戏里使用的是光剑。

这笔交易的具体条款没有对外披露，但我们正在四处询问价格信息。Beat Games 会被并入 Oculus Studios，但他们将继续在位于布拉格的总部保持独立运营。

这对 Oculus 来说是一项有趣的方向变化。在过去的 4 年中，该公司花了大量时间来做好一件事，即如何为其虚拟现实头戴设备发展内容生态系统。

在开始的时候，Oculus 一方面在内部制作虚拟现实内容，另一方面则是斥资数亿美元从有兴趣试水虚拟现实的独立工作室那里购入大量独家游戏。在过去的几年中，Oculus 发生了新的方向变化，该公司把更多资金投入到数量更少的知名工作室，试图将热门游戏吸引到 Oculus 平台。

收购 Beat Games 并将其纳入 Oculus Studios 的旗下，这表明 Facebook 可能对效法微软和索尼所采用的战略感兴趣，即收购小型工作室并为新游戏开发提供资金支持。Facebook 声称，他们并不追求平台独占性，Beat Games 将继续支持目前已经支持的平台。

那么，Facebook 收购 Beat Games 是为了什么呢？

Beat Games 在市面上可以说是比较成功的虚拟现实游戏工作室之一（该工作室曾在今年早些时候公布，他们卖出的游戏超过了 100 万份），但他们的成功在一定程度上在于 Beat Games 非常精益。当我在去年报道这家工作室时，他们只有 8 名员工，并且选择不进行任何风险融资。

与此同时，Facebook 对 Beat Games 作为热门虚拟现实游戏开发商的持续成功很感兴趣。该公司在其虚拟现实开发者大会上特别强调了 Beat Games 所获的成功，并在其 Oculus Quest 头戴设备上免费提供该工作室的限定版游戏。收购 Beat Games 意味着，Facebook 能够让他们在不必担心盈利的情况下扩展自己的雄心壮志。

Beat Games 已经开始在进行扩展，他们采用的办法是跟音乐人合作，把后者的歌曲拿到游戏关卡里播放。目前，他们已经跟包括梦龙乐队（Imagine Dragons）和迪斯科瘪三（Panic! at the Disco）在内的艺术家达成合作，并藉此在《节奏光剑》中增设了付费关卡。可以想见，在跟顶级艺术家洽谈时，由 Facebook 出面事情将会变得简单得多。

这笔收购交易可能会让死忠粉不爽的地方在于，让用户编辑关卡的游戏模组可能会受到影响。Beat Games 为用户提供了工具，让用户可以自行上传音频文件制作关卡里的曲目。不让人感到意外的是，有很多音乐内容是未经授权的，本不应该出现在游戏当中。在 Beat Games 仍是一家小作坊时，对这种事情可能是睁一只眼闭一只眼，但 Facebook 拥有打击盗版的资源，而我认为他们将不得不痛下杀手。

Facebook 也在一篇博客文章中承认了这一点：“在符合法律和我们政策的范围内，我们了解并欣赏游戏模组带给《节奏光剑》的价值。我们将尽力保留游戏模组带给《节奏光剑》玩家群体的这种价值。”

对那些寻求投资消费虚拟现实初创公司的投资者而言，通过 Facebook 完成退出是极为难得的理想并购结果之一，而 Beat Games 是在没有任何风险融资的情况下走到这一步的。我曾在今年夏天对 Beat Games 进行过报道，并采访了该工作室联合创始人亚罗斯拉夫·贝克（Jaroslav Beck），当时后者谈到自己希望保持团队的小规模以及对工作室生存的担忧。

翻译：王灿均（@何无鱼）

Facebook buys VR studio behind Beat Saber